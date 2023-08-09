Смачно і просто: рецепт курки з томатним соусом по-італійськи

Головна перевага цього рецепта — густий ароматний соус.

Курка з томатною підливою — простий рецепт, який чудово підійде як для повсякденної вечері в колі друзів і сім'ї, так і для недільного обіду.

Ця страва з м'яса не потребує особливої уваги при приготуванні: завдяки томатному соусу, в якому готуються шматочки курки, м'ясо залишається м'яким і ніжним. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Курка в томатному соусі по-італійськи

Інгредієнти:

1 тушка курки;

2-3 скибочки товсто нарізаної сирої шинки;

400 г очищених помідорів;

1/2 склянки сухого білого вина;

1 зубчик часнику;

1 чайна ложка нарізаного листя майорану;

оливкова олія, сіль, перець.

У великій сковорідці розігрійте олію та підрум'яньте дрібно нарізану шинку. Додайте нарізану шматочками курку, дайте їй рівномірно підрум'яниться.

Потім додайте подрібнений часник і майоран, перемішайте, збризніть вином і дайте йому випаруватися. Додайте дрібно нарізані помідори.

Накрийте кришкою і тушкуйте на маленькому вогні близько 40 хвилин. Курка в густому томатному соусі готова. Подавайте її зі свіжим хлібом, картоплею, або білим рисом.

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