Смачно і просто: рецепт курки з томатним соусом по-італійськи
Головна перевага цього рецепта — густий ароматний соус.
Курка з томатною підливою — простий рецепт, який чудово підійде як для повсякденної вечері в колі друзів і сім'ї, так і для недільного обіду.
Ця страва з м'яса не потребує особливої уваги при приготуванні: завдяки томатному соусу, в якому готуються шматочки курки, м'ясо залишається м'яким і ніжним. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
Курка в томатному соусі по-італійськи
Інгредієнти:
- 1 тушка курки;
- 2-3 скибочки товсто нарізаної сирої шинки;
- 400 г очищених помідорів;
- 1/2 склянки сухого білого вина;
- 1 зубчик часнику;
- 1 чайна ложка нарізаного листя майорану;
- оливкова олія, сіль, перець.
У великій сковорідці розігрійте олію та підрум'яньте дрібно нарізану шинку. Додайте нарізану шматочками курку, дайте їй рівномірно підрум'яниться.
Потім додайте подрібнений часник і майоран, перемішайте, збризніть вином і дайте йому випаруватися. Додайте дрібно нарізані помідори.
Накрийте кришкою і тушкуйте на маленькому вогні близько 40 хвилин. Курка в густому томатному соусі готова. Подавайте її зі свіжим хлібом, картоплею, або білим рисом.
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