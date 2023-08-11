Що приготувати із сезонних овочів: рецепт літнього салату з кукурудзою

Зараз сезон кукурудзи і з неї можна приготувати смачний свіжий салат, доповнивши її овочами та заправкою.

Напевно, якщо ви любите кукурудзу, то вже встигли її спробувати. Навіть просто відварена в качанах — кукурудза дуже смачна. Але також із неї можна приготувати чудовий літній салат.

В ідеалі, кукурудзу для цього салату краще підрум'янити на грилі. Тоді це додасть салату димного аромату. Але можна і запекти її в духовці, або вже відварену підрум'янити на гриль-сковороді.

Інші інгредієнти можна прибирати і замінювати на власний смак, пишуть на кулінарному сайті Love and lemons. Але кожен із них вносить свої оригінальні нотки у смак салату. Огірок і болгарський перець додають освіжаючий хрускіт. Авокадо створює вершковий контраст. Персики додають соковитої солодкості. Базилік ідеально поєднується з кукурудзою та персиками, підкреслюючи свіжі літні аромати. А сік лайма робить усі смаки яскравішими.

Салат із кукурудзи

Інгредієнти:

3 качани смаженої кукурудзи в качанах;

1 червоний перець, нарізаний кубиками;

1 зелений перець, нарізаний кубиками;

невеликий огірок, нарізаний кубиками;

2 стиглих персики, очищених від кісточок і нарізаних кубиками;

1 невеликий авокадо, очищений від кісточки і нарізаний кубиками;

8 листків базиліку, тонко нарізаних;

сік 1 лайма, плюс часточки лайма для подачі;

3 столові ложки соусу чилі-лайм, плюс ще до свого смаку;

морська сіль.

Інгредієнти для заправки чилі-лайм:

¼ чашки майонезу;

1 столова ложка оливкової олії;

¼ чашки нарізаної кінзи, включно зі стеблами, плюс ще трохи для прикраси;

1 столова ложка свіжовичавленого соку лайма плюс додаткові скибочки для подачі;

⅓ чилі, плюс ще до свого смаку;

щіпка часникового порошку;

щіпка цибулевого порошку, морська сіль.

Приготуйте заправку: у невеликому кухонному комбайні змішайте майонез, оливкову олію, кінзу, лайм, чилі, часниковий порошок, цибулевий порошок і кілька щедрих щіпок солі. Охолодіть.

Зріжте зерна смаженої кукурудзи та покладіть у велику миску. Додайте червоний перець, зелений перець, огірок, персики, авокадо, базилік, сік лайма, кілька дрібничок солі та перемішайте. Додайте кілька столових ложок заправки, знову перемішайте, потім спробуйте і додайте ще заправки та солі до свого смаку. Подавайте з додатковою заправкою та скибочками лайма.

Такий салат ідеально підійде до м'ясних страв на кшталт рулетиків із яловичини.