Що приготувати із сезонних овочів: рецепт літнього салату з кукурудзою
Зараз сезон кукурудзи і з неї можна приготувати смачний свіжий салат, доповнивши її овочами та заправкою.
Напевно, якщо ви любите кукурудзу, то вже встигли її спробувати. Навіть просто відварена в качанах — кукурудза дуже смачна. Але також із неї можна приготувати чудовий літній салат.
В ідеалі, кукурудзу для цього салату краще підрум'янити на грилі. Тоді це додасть салату димного аромату. Але можна і запекти її в духовці, або вже відварену підрум'янити на гриль-сковороді.
Інші інгредієнти можна прибирати і замінювати на власний смак, пишуть на кулінарному сайті Love and lemons. Але кожен із них вносить свої оригінальні нотки у смак салату. Огірок і болгарський перець додають освіжаючий хрускіт. Авокадо створює вершковий контраст. Персики додають соковитої солодкості. Базилік ідеально поєднується з кукурудзою та персиками, підкреслюючи свіжі літні аромати. А сік лайма робить усі смаки яскравішими.
Салат із кукурудзи
Інгредієнти:
- 3 качани смаженої кукурудзи в качанах;
- 1 червоний перець, нарізаний кубиками;
- 1 зелений перець, нарізаний кубиками;
- невеликий огірок, нарізаний кубиками;
- 2 стиглих персики, очищених від кісточок і нарізаних кубиками;
- 1 невеликий авокадо, очищений від кісточки і нарізаний кубиками;
- 8 листків базиліку, тонко нарізаних;
- сік 1 лайма, плюс часточки лайма для подачі;
- 3 столові ложки соусу чилі-лайм, плюс ще до свого смаку;
- морська сіль.
Інгредієнти для заправки чилі-лайм:
- ¼ чашки майонезу;
- 1 столова ложка оливкової олії;
- ¼ чашки нарізаної кінзи, включно зі стеблами, плюс ще трохи для прикраси;
- 1 столова ложка свіжовичавленого соку лайма плюс додаткові скибочки для подачі;
- ⅓ чилі, плюс ще до свого смаку;
- щіпка часникового порошку;
- щіпка цибулевого порошку, морська сіль.
Приготуйте заправку: у невеликому кухонному комбайні змішайте майонез, оливкову олію, кінзу, лайм, чилі, часниковий порошок, цибулевий порошок і кілька щедрих щіпок солі. Охолодіть.
Зріжте зерна смаженої кукурудзи та покладіть у велику миску. Додайте червоний перець, зелений перець, огірок, персики, авокадо, базилік, сік лайма, кілька дрібничок солі та перемішайте. Додайте кілька столових ложок заправки, знову перемішайте, потім спробуйте і додайте ще заправки та солі до свого смаку. Подавайте з додатковою заправкою та скибочками лайма.
Такий салат ідеально підійде до м'ясних страв на кшталт рулетиків із яловичини.