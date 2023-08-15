Смачно до свята та не тільки: рецепт булочок з маком

В середині серпня відзначалось свято Маковія, але смачні булочки можна пекти коли заманеться.

14 серпня в Україні відзначали свято Маковія, або перший Спас. Традиційно, в цей день готували смаколики із маком. І це настільки смачно, що не слід обмежувати себе тільки святами.

Простим рецептом смачних булочок із маком поділилась кулінарна блогерка Валентина Саєнко.

Макові булочки

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 300 г.;

дріжджі живі — 15 г.;

цукор — 50 г.;

жовтки — 1 в тісто і один для змащування;

молоко — 150 г;

масло вершкове розтоплене — 50 г;

дрібка солі.

Для макової начинки:

мак — 70 г.;

молоко — 200 г.;

цукор — 70 г.;

вершкове масло — 50 г.

Для початку приготуйте начинку. Промийте мак, залийте молоком та стаканом води. Додайте цукор та варіть на маленькому вогні протягом 1 години 30 хвилин. На це може піти і дві години. Головне не поспішати. Можна додавати трішки води в процесі. Але рідина має випаровуватись вся. Наприкінці додайте вершкове масло і перебийте все блендером. Дайте начинці охолонути.

Потім готуйте тісто. Дріжджі змішайте з ложкою цукру, 100 грамами борошна і теплим молоком. Перемішайте до однорідності і поставте у тепле місце хвилин на 20.

Опара підніметься, на поверхні з'являться пухирці. Потім додайте до опари решту інгредієнтів для тіста і вимішайте тісто. Воно вийде не надто солодке, але начинка буде солодкою і її буде багато, тож цього вистачить.

Поставте тісто у тепло на годину, аби воно піднялось. Потім обминайте його, розкачуйте у прямокутник. Товщина його має бути приблизно 4 мм. Викладайте начинку, залишивши декілька сантиметрів з краю і скрутіть у рулет. Наріжте булочки дуже гострим ножем, викладіть на деко, застелене пергаментом, змастіть жовтком та ставте у духовку, розігріту до 180 градусів. Випікайте приблизно 25 хвилин, поки булочки не стануть рум'яними. Смачного.

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