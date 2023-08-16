Надзвичайно смачний торт без борошна: рецепт оригінального італійського торта Капрезе

У цьому торті є тільки шоколад і горіхи і разом вони складають ідеальний ансамбль.

Знаменитий шоколадний торт "Капрезе" (італ. torta caprese) готується абсолютно без борошна. За легендою, італійський кухар просто забув його додати, коли готував десерт для відомого мафіозі Аль Капоне на острові Капрі. Так це було, чи ні, але торт вийшов дуже смачним і його готують донині.

Торт Капрезе виходить м'яким і ніжним всередині, але з хрусткою скоринкою зовні. І він точно сподобається всім фанатам шоколаду. Рецептом поділилися на сайті Flavours Holidays.

Капрезе з волоськими горіхами

Інгредієнти:

250 г цукру;

250 г вершкового масла;

300 г подрібнених волоських горіхів (або мигдалю);

200 г темного шоколаду;

8 жовтків;

8 яєчних білків;

1 столова ложка лимонного соку;

цукрова пудра.

Шоколад подрібніть, зберіть у каструлю і розтопіть на водяній бані, постійно помішуючи.

Після зніміть з вогню і дайте охолонути. У мисці змішайте масло з цукром до м'якості та піни. Додайте яєчні жовтки, подрібнені в крихту горіхи, шоколад, все добре перемішайте, потім додайте яєчні білки, збиті до піків з лимонним соком.

Вистеліть дно форми (діаметром 26 см) папером для випічки, боки змастіть олією і посипте борошном. Також можна присипати какао-порошком.

Заповніть форму шоколадною сумішшю і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці близько однієї години.

За необхідності прикрийте торт ближче до кінця випічки листом фольги, щоб він краще пропікся.

Після дістаньте, дайте охолонути, перекладіть десерт на сервірувальну тарілку і посипте поверхню цукровою пудрою.

Якщо ви любите шоколад, можете спробувати приготувати ще один класичний шоколадний десерт — він називається "Ліндт", і його готують по всьому світу.