Легка страва з простих інгредієнтів: рецепт лазаньї з кабачків

Зазвичай лазанью готують зі спеціальною пастою, але це більш дієтичний варіант.

Лазанья з кабачків без пасти — це простий і смачний рецепт. Альтернативна і полегшена версія культової італійської страви, лазанья з кабачків, може подаватися як основна страва. Томатний соус, базилік і сир створюють ідеально смачну страву.

Зараз сезон кабачків, тож саме час готувати цю смачну страву. І лазанью з кабачків можна приготувати про запас, а потім розігрівати, коли потрібно, пишуть на сайті рецептів Cucchiaio.

Саме тонкі скибочки цукіні замінюють аркуші яєчної пасти і складають шари цієї лазаньї, приправленої томатним соусом, великою кількістю запашного базиліку, тертого сиру і м'ясного фаршу, за бажанням.

Процес приготування дуже простий, а скибочки цукіні можна заздалегідь обсмажити на гриль-сковороді. Так вони виділятимуть менше води під час приготування. Час перебування в духовці скорочується приблизно на 10 хвилин.

Лазанья з кабачків

Інгредієнти:

600 г довгих кабачків;

400 г томатного пюре;

300 г сиру моцарела;

тертий грана падано;

свіжий базилік;

оливкова олія, сіль, перець.

Рецепт лазаньї з кабачків без пасти простий. Спочатку заправте томатне пюре олією, дрібкою солі, свіжомеленим перцем і кількома нарізаними листками базиліку та прогрійте його на сковороді, або в сотейнику. Якщо готуєте лазанью з кабачками з м'ясом, просто обсмажте м'ясний фарш і додайте до томатного соусу.

Поки томатний соус готується, очистіть кабачки і наріжте їх уздовж тонкими скибочками за допомогою мандоліни.

Змастіть дно форми для запікання (приблизно 30х20 см) невеликою кількістю олії, викладіть кілька ложок соусу і викладіть шар скибочок кабачка, трохи перекриваючи одна одну. Приправити 2-3 ложками томатного пюре, кількома листками базиліка і жменею тертого сиру моцарелла з великими отворами.

Продовжуйте викладати всі інгредієнти шарами, поки вони не скінчаться. На останній шар викладіть щедру жменю тертого грана падано. Збризніть краплею олії і відправте в духовку, розігріту до 180 градусів. Готуйте 20 хвилин і ще 5 хвилин під грилем.

Дістаньте лазанью з цукіні, коли сир зверху підрум'яниться і подавайте, коли вона трохи охолоне.

Якщо любите кабачки, спробуйте приготувати фаршировані кабачки на сковороді.