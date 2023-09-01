Дуже смачна випічка з простих інгредієнтів: рецепт апельсинового пирога

Це чудовий десерт, у якому апельсинове тісто поєднується з ніжним кремом.

Якщо вам подобаються апельсини, то спробуйте цей дуже смачний пиріг із ніжним цитрусовим смаком. Апельсиновий пиріг — це чудовий десерт, який готується з апельсинового пісочного тіста в поєднанні з апельсиновим заварним кремом.

Після приготування у вас вийде справжнє буйство цитрусового аромату. Рецептом цього пирога поділилися на сайті Misya.

Інгредієнти розраховані на форму діаметром 22 см.

Апельсиновий пиріг

Інгредієнти:

Для тіста:

300 г борошна;

2 яйця;

120 г вершкового масла;

120 г цукру;

1 чайна ложка розпушувача без гірки;

цедра одного апельсина;

1 чайна ложка ванільної есенції.

Для крему:

3 жовтки;

40 г кукурудзяного крохмалю;

100 г цукру;

250 мл молока;

150 мл апельсинового соку (близько 2 апельсинів).

Спочатку приготуйте тісто: помістіть олію, цукор і ароматизатори в миску та збийте їх в однорідну масу. Потім по одному додайте яйця, а потім борошно з розпушувачем.

Швидко перемішайте все до отримання однорідної суміші, потім оберніть прозорою плівкою і залиште в холодильнику мінімум на 30 хвилин.

Потім візьміть тісто, розкачайте його в тонкий аркуш і викладіть його в змащену олією форму.

Наколіть дно виделкою та відріжте зайве тісто. За бажання з них можна зробити прикраси для пирога.

Накрийте тісто пергаментним папером, додайте на поверхню трохи сушених бобових, щоб тісто не здувалося, і готуйте близько 15 хвилин у розігрітій до 190 градусів духовці.

А поки основа печеться, приготуйте крем. Збийте яєчні жовтки з цукром, потім додайте спочатку кукурудзяний крохмаль, а потім апельсиновий сік і молоко.

Перекладіть суміш у каструлю і варіть, постійно помішуючи, до отримання однорідного і досить густого крему.

Щойно дістанете готову основу з духовки, одразу вилийте в неї крем, прибравши пергамент і бобові, і добре розрівняйте поверхню.

Апельсиновий пиріг готовий: дайте йому повністю охолонути, прикрасьте за бажанням і подавайте.

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