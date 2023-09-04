Пікантний пиріг із помідорами: не дамо даремно пропасти врожаю томатів

Витративши лише 1 годину часу, у вас вийде прекрасний італійський пиріг із томатів. А що ще потрібно, щоб помідори, які залишилися від консервації, не пропали даром?

Пікантний пиріг із помідорами — це прекрасна ідея для осінньої вечері на природі, яку Фокус знайшов для вас на сайті Misya. Для прикраси можна використовувати що завгодно: наприклад, жовті помідори або шматочки зеленого перцю чилі. Те ж саме і з начинкою. Беріть фету, оливки і каперси, але потенційно можна використати що завгодно, від смажених баклажанів (які, до речі, думаємо, чудово до них підійдуть, особливо в поєднанні з фетою) до маринованого тунця. До речі, це ідеальний рецепт для обіду, а також для фуршету або як страва, яку потрібно приготувати заздалегідь, щоб обід був готовий після повернення з прогулянки осіннім парком.

Пікантний пиріг із помідорами

Інгредієнти:

форма для запікання 24 см;

3 яйця;

220 г цільнозернового борошна;

100 г соняшникової олії;

130 г томатного пюре;

1 пакетик швидкодіючих дріжджів;

1 чайна ложка солі без гірки;

100 г чорних оливок без кісточок;

100 г сиру фета;

2 столові ложки знесолених каперсів;

5 жовтих помідорів чері;

перець.

Яйця збивайте із сіллю та перцем щонайменше 10 хвилин, поки суміш не стане легкою та пінистою. Додайте також олію та борошно, швидкорозчинні дріжджі і, нарешті, пюре. Наріжте сир фета кубиками, видаліть кісточки з оливок і знесоліть каперси, потім додайте їх у суміш, обережно помішуючи. Помідори вимийте та розріжте навпіл.

Вилийте суміш у форму, застелену пергаментним папером (можна також використовувати квадрат зі стороною 22-23 см з кожного боку, щоб розрізати торт на квадрати для фуршету) і прикрасьте помідорами чері, залишивши розрізаний бік догори.

Випікайте близько 40-45 хвилин у попередньо розігрітій духовці за температури 180°C (завжди перевіряйте зубочисткою, перш ніж виймати з духовки). Пікантний томатний пиріг готовий: дайте йому повністю охолонути, перш ніж нарізати його на скибочки і подавати.

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