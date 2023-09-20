Варення з м'яти: як зберегти смак і аромат літа

Варення має неймовірний аромат, а смак лимона надає йому особливої нотки.

Варення з м'яти з лимонною кислотою або свіжим лимоном — найкраще, що можна придумати до чаю взимку. На відміну від сушеної м'яти, таке варення надає чаю більш насиченого смаку й аромату, тому якщо у вас на грядці росте кілька кущиків м'яти, і ви обожнюєте її аромат, варто приготувати це варення. І себе порадуєте, і гостей здивуєте. Як зробити таке варення, розповіли в блозі Tomat guru.

Варення з м'яти

Інгредієнти:

цукор – 1000 г;

вода – 2 склянки;

лимонна кислота – 0,5 чайної ложки;

листя і стебла свіжої м'яти – 400-500 г.

Спосіб приготування:

Щоб варення було максимально ароматним, необхідно, щоб листя пустило якомога більше соку. Для цього помите і просушене листя м'яти засипати третиною цукру. Ємність із м'ятою та цукром добре струсити й залишити приблизно на шість годин, щоб із листя виділився сік і просочив цукор.

Решту цукру змішати з водою і зварити сироп. Його готовність перевіряють, капнувши трохи на блюдце. Якщо крапля тримає форму і не розтікається — сироп готовий. Додати в нього лимонну кислоту, розведену в столовій ложці перевареної води. Перемішати, щоб кислота рівномірно розподілилася в сиропі, а потім з'єднати все з м'ятою в цукрі й знову добре розмішати. На цьому етапі варення вже практично готове, проте щоб воно було досконалим, для остаточного розчинення цукру та загустіння маси його необхідно поставити на повільний вогонь і проварити ще 5-10 хвилин. Після чого варення розливають у сухі простерилізовані банки й закупорюють.

Готове варення виходить не таким яскраво-зеленим, як це зображено на фото, тож якщо ви хочете, щоб воно було не лише смачним, а й естетично завершеним, можна додати трохи харчового барвника.

Раніше Фокус писав, як запах м'яти допомагає схуднути.