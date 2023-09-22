Заготівля на зиму: рецепт маринованих огірків із яблуком

Огірки за цим рецептом виходять смачними та хрусткими.

На зиму заготовляють і огірки, і яблука, але можна їх поєднати і вийде незвично, але дуже смачно. Такі огірочки можуть похвалитися чудовими хрусткими якостями, які припадуть до душі всім любителям солінь.

Завдяки яблукам, огірки набувають ледь вловимого солодкуватого присмаку. Фокус розповість, як їх приготувати. Кількість інгредієнтів розрахована на дві літрові банки.

Мариновані огірки з яблуками

Інгредієнти:

свіжі огірки — 1,5 кг;

часник — 4 зубчики;

яблука — 4 шт;

сіль — 3 ч. л.;

цукор — 4 ч. л.

яблучний оцет — 70 мл;

хрін — 2 листи;

парасольки кропу — 2 шт;

чорний перець горошком, гвоздика, листя вишні та чорної смородини.

Спочатку підготуйте огірки. Використовуйте невеликі хрусткі огірочки. Замочіть їх у великому тазу з крижаною водою мінімум на 2 години, а краще на всю ніч.

Хвостики з огірків обрізайте за бажанням.

На дві літрові банки вам знадобиться 2-3 кислих яблука. Наріжте їх часточками, видаливши насіння.

Скляні банки попередньо добре вимийте, а потім простерилізуйте в духовці (10 хвилин за 100 градусів), або над парою (протягом 5 хвилин). Кришки прокип'ятіть.

На дно банок покладіть вимите листя хрону, смородини, вишні. Додайте кропові парасольки. Часточки часнику очистіть, вимийте, і також додайте в банки.

Заповніть банки яблуками й огірками.

Залийте наповнені банки окропом, прикрийте кришкою. Через 10 хвилин злийте воду в каструлю. Доведіть рідину з банок до кипіння, і знову залийте нею огірки. Знову почекайте 10 хвилин.

У каструлю засипте цукор і сіль, чорний перець горошком і гвоздику. Злийте другу воду з банок. Доведіть маринад до кипіння, проваріть кілька хвилин і влийте яблучний оцет. Зніміть каструлю з плити.

Банки з огірками та яблуками залийте маринадом і закатайте кришками. Переверніть ємності догори дном і залиште до повного охолодження.

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