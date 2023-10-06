Справжня американська класика: рецепт смачнючого Чилі кон карне

Цю ситну м'ясну страву з квасолею подають із білим рисом, або коржами. І готувати її неймовірно просто.

Chili con carne, або чилі з яловичиною — це американська класика, яку традиційного готують у Техасі. Ця страва поширилася в США завдяки так званим "королевам чилі", жінкам латиноамериканського походження, які готували це смачне гостре рагу вдома, а потім продавали його робітникам, солдатам і ковбоям. Спочатку перець чилі містив тільки м'ясо і перець чилі, як випливає з назви, проте в даний час його зазвичай збагачують квасолею, перцем і помідорами.

На кулінарному сайті Giallo Zafferano вирішили запропонувати саме цей варіант, який цінується в усьому світі за простоту приготування, сильний смак і велику універсальність.

На вечерю можна подати чилі кон карне з білим рисом, коржами та авокадо. У США його часто їдять із чеддером, смаженою картоплею та сметаною, як люблять американці, або навіть загорнути його в буріто.

Для цього рецепта ми використовуємо консервовану червону квасолю, але її також можна зварити самостійно, можна використовувати чорні боби, так буде автентичніше, словом, тут вибір за вами. Але врахуйте, що бобові варяться довго і їх потрібно замочувати на ніч.

Чилі кон карне

Інгредієнти:

Фарш яловичий 800 г;

Банка консервованої червоної квасолі;

Червоний перець 250 г;

Томатне пюре 500 г;

М'ясний бульйон 360 г;

Цибуля ріпчаста біла 160 г;

Цибуля червона 100 г;

3 зубчики часнику;

Свіжий перець чилі;

Оливкова олія 30 г;

Порошок кмину 1 ч. л.;

Порошок коріандру 1 ч. л.;

Коричневий цукор 1 ч. л.;

Чорний перець 1 ч. л.;

Дрібна сіль 2 ч. л.

Очищаємо та подрібнюємо зубчики часнику, червону цибулю та білу цибулю дрібно ріжемо.

Нарізаємо перець невеликими шматочками, як і перець чилі, попередньо видаливши частину насіння. У каструлі (бажано чавунній) розігрійте половину олії, потім додайте фарш.

Приправте чайною ложкою солі й обсмажте на середньому вогні близько десяти хвилин, додавши ополоник бульйону, або води, якщо немає бульйону. Коли м'ясо підрум'яниться, перекладіть його в миску і відставте в сторону.

У ту ж каструлю налийте олію, що залишилася, і додайте перець чилі, часник і цибулю.

Також додайте солодкий перець, посоліть, поперчіть і додайте коричневий цукор.

Додайте порошок кмину та коріандру. Збільште вогонь і додайте ополоник бульйону. Потім готуйте овочі на середньо-сильному вогні загалом 10 хвилин. На цьому етапі додайте попередньо підрум'янений фарш.

Залийте томатне пюре і бульйон, що залишився. Дайте покипіти на середньому вогні протягом 60 хвилин, час від часу помішуючи і перевіряючи, чи не занадто швидко википає рідина. Хід приготування залежить від типу посуду, тому вам доведеться регулювати його залежно від використовуваної каструлі.

Після закінчення цього часу додайте квасолю і дайте покипіти ще 40 хвилин на середньому або слабкому вогні. Коли все буде готово, зніміть каструлю з плити і дайте їй постояти близько десяти хвилин. Прикрасьте зеленню і подавайте чилі кон карне.

Існує безліч варіацій чилі кон карне: можна відмовитися від квасолі або перцю, використовувати замість фаршу шматочки м'яса або вибрати суміш яловичини та свинини. Також можна під кінець готування додати трохи гіркого порошку какао, це додасть страві пікантності.

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