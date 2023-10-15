З перцем і горіхами: рецепт пікантного салату з баклажанів
Салат виходить дуже смачним і ситним.
Салат із баклажанів з овочами — це дуже смачна пікантна страва. Подавати його можна, як теплим, так і холодним.
Фокус розповість, як приготувати смачний салат на вечерю.
Салат із баклажанів
Інгредієнти:
- Баклажани — 2 шт;
- Помідори — 2 шт;
- Болгарський перець — 1 шт;
- Часник — 1 зубчик;
- Волоські горіхи — 30 г;
- Майонез, кунжут, рослинна олія для смаження, чорний мелений перець і сіль.
Баклажани вимийте в проточній воді, видаліть плодоніжки, наріжте невеликими кубиками і викладіть у миску. Посоліть і обсмажте до золотистої скоринки на невеликій кількості рослинної олії.
Перекладіть обсмажені баклажани на паперовий рушник, щоб увібрався весь зайвий жир.
Помідори вимийте в проточній воді, видаліть плодоніжку і наріжте невеликими кубиками.
Болгарський перець очистіть від насіння і наріжте невеликими кубиками.
Горіхи дрібно порубайте, можете підсушити їх на сухій сковороді.
Складіть баклажани, помідор і болгарський перець у салатник, присипте волоськими горіхами.
Посоліть, поперчіть, заправте майонезом і перемішайте. Готовий салат викладіть на блюдо і посипте кунжутом. Салат готовий. Перці, до речі, можна запекти в духовці, а не смажити на сковороді.
Також ви можете приготувати смачне рагу з баклажанів та інших сезонних овочів.