З перцем і горіхами: рецепт пікантного салату з баклажанів

Салат виходить дуже смачним і ситним.

Салат із баклажанів з овочами — це дуже смачна пікантна страва. Подавати його можна, як теплим, так і холодним.

Фокус розповість, як приготувати смачний салат на вечерю.

Салат із баклажанів

Інгредієнти:

Баклажани — 2 шт;

Помідори — 2 шт;

Болгарський перець — 1 шт;

Часник — 1 зубчик;

Волоські горіхи — 30 г;

Майонез, кунжут, рослинна олія для смаження, чорний мелений перець і сіль.

Баклажани вимийте в проточній воді, видаліть плодоніжки, наріжте невеликими кубиками і викладіть у миску. Посоліть і обсмажте до золотистої скоринки на невеликій кількості рослинної олії.

Перекладіть обсмажені баклажани на паперовий рушник, щоб увібрався весь зайвий жир.

Помідори вимийте в проточній воді, видаліть плодоніжку і наріжте невеликими кубиками.

Болгарський перець очистіть від насіння і наріжте невеликими кубиками.

Горіхи дрібно порубайте, можете підсушити їх на сухій сковороді.

Складіть баклажани, помідор і болгарський перець у салатник, присипте волоськими горіхами.

Посоліть, поперчіть, заправте майонезом і перемішайте. Готовий салат викладіть на блюдо і посипте кунжутом. Салат готовий. Перці, до речі, можна запекти в духовці, а не смажити на сковороді.

Також ви можете приготувати смачне рагу з баклажанів та інших сезонних овочів.