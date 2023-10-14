Омлет в італійському стилі: простий рецепт Чіполлати
Чіполатта — це типова італійська страва, яку здавна готували в селах.
Якщо вам подобаються омлети та інші страви з яєць, спробуйте приготувати страву під назвою Чіполатта. Це сільська страва з чудовим смаком. Чіполатта готується неймовірно просто зі звичайнісіньких продуктів.
Чіполатта може бути, як закускою, так і самостійною стравою. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
Чіполатта
Інгредієнти:
- 6 білих або рожевих цибулин;
- 3 яйця;
- 3 столові ложки тертого пармезану;
- 1/2 склянки білого вина;
- 1/2 склянки овочевого бульйону;
- 1/2 склянки молока;
- 2 столові ложки борошна;
- 15 г бекону;
- шматочок вершкового масла, сіль, перець.
Підсмажте бекон і дістаньте його, щоб додати до страви потім. Розтопіть вершкове масло і додайте нарізану дуже тонкими скибочками цибулю. Посмажуйте її на дуже слабкому вогні, щоб вона стала прозорою. Коли це станеться, збризніть цибулю вином і дайте йому випаруватися.
Розбавте суміш бульйоном і молоком. Посипте все борошном, приправте сіллю і перцем, добре перемішайте і готуйте на повільному вогні в закритій сковорідці близько 1 години.
Зніміть з вогню і додайте в суміш збиті яйця та сир. Змастіть деко олією, вилийте суміш і запікайте в гарячій духовці за температури 180°, поки поверхня не стане золотистою.
Зверху присипте беконом і подавайте до столу.
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