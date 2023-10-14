Омлет в італійському стилі: простий рецепт Чіполлати

Чіполатта — це типова італійська страва, яку здавна готували в селах.

Якщо вам подобаються омлети та інші страви з яєць, спробуйте приготувати страву під назвою Чіполатта. Це сільська страва з чудовим смаком. Чіполатта готується неймовірно просто зі звичайнісіньких продуктів.

Чіполатта може бути, як закускою, так і самостійною стравою. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Чіполатта

Інгредієнти:

6 білих або рожевих цибулин;

3 яйця;

3 столові ложки тертого пармезану;

1/2 склянки білого вина;

1/2 склянки овочевого бульйону;

1/2 склянки молока;

2 столові ложки борошна;

15 г бекону;

шматочок вершкового масла, сіль, перець.

Підсмажте бекон і дістаньте його, щоб додати до страви потім. Розтопіть вершкове масло і додайте нарізану дуже тонкими скибочками цибулю. Посмажуйте її на дуже слабкому вогні, щоб вона стала прозорою. Коли це станеться, збризніть цибулю вином і дайте йому випаруватися.

Розбавте суміш бульйоном і молоком. Посипте все борошном, приправте сіллю і перцем, добре перемішайте і готуйте на повільному вогні в закритій сковорідці близько 1 години.

Зніміть з вогню і додайте в суміш збиті яйця та сир. Змастіть деко олією, вилийте суміш і запікайте в гарячій духовці за температури 180°, поки поверхня не стане золотистою.

Зверху присипте беконом і подавайте до столу.

Якщо вам подобаються оригінальні національні страви, спробуйте приготувати дуже смачне Чилі кон карне, так, як його готують у США та Мексиці.