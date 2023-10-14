Ситно і смачно: запечений пиріг із картоплі

Цю страву зазвичай готують у Неаполі та околицях, і вона точно вас порадує оригінальним смаком.

Картопляний пиріг за цим рецептом зазвичай готують у Неаполі. До нього входять найпростіші продукти. Це ситна і смачна страва, найкраща для вечері з родичами та друзями.

Як і у всіх традиційних і стародавніх рецептах, не існує єдиного систематизованого рецепта картопляного пирога, також відомого як картопля Гато по-неаполітанськи: у кожного він свій. Наприклад, замість салямі ви можете використовувати варену шинку, нарізану смужками або кубиками, повністю виключивши її, якщо вам не хочеться м'яса. Рецептом поділилися Cucchiaio.

Картопляний пиріг

Інгредієнти:

1 кг картоплі;

100 г вершкового масла;

60 г тертого Парміджано Реджано;

60 г копченого сиру проволоне (або копченого сулугуні);

3 яєчних жовтки;

80 г салямі;

2 яєчні білки;

150 г моцарели;

петрушка, панірувальні сухарі, сіль.

Щоб приготувати картопляний пиріг, ретельно промийте картоплю під проточною водою, видаливши залишки бруду. Помістіть бульби у велику каструлю, залийте холодною водою і доведіть до кипіння. Додайте сіль і варіть близько 40 хвилин, до готовності. Злийте воду і очистіть картоплини, поки вони ще гарячі, потім зробіть пюре.

Додайте тертий пармезан, нарізане кубиками м'яке вершкове масло і яєчні жовтки. Додайте дрібку солі, добре перемішайте, потім додайте нарізаний кубиками копчений сир, салямі і, нарешті, петрушку.

Добре перемішайте дерев'яною ложкою, потім додайте збиті яєчні білки. Змастіть вибране деко маслом і посипте його панірувальними сухарями.

Перекладіть половину суміші та викладіть на поверхню нарізану моцарелу. Залийте сумішшю, що залишилася, і посипте панірувальними сухарями.

Випікайте в розігрітій до 180° духовці 30-40 хвилин, поки на поверхні не утвориться золотиста скоринка. Після приготування дістаньте з духовки і дайте охолонути. Викладіть картопляний пиріг на сервірувальну тарілку і подавайте гарячим або теплим.

Картопляну запіканку можна приготувати й за іншим рецептом. І вона вийде дуже смачною.