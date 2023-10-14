Ароматне печиво з цукровою глазур'ю: як приготувати смачні ласощі

Це печиво зазвичай готують на Сицилії і називають тараллі.

Сицилійське печиво тараллі — це печиво, рецепт якого трохи змінюється від країни до країни. Багато хто віддає перевагу приправляти це печиво цедрою лимона, але багато хто також вибирає анісову версію для сильнішого аромату.

Чого ніколи не вистачає в цьому чудовому печиві, так це цукрової глазурі, яка робить його ще смачнішим. Подавайте ці сицилійські тараллі з хорошим кріпленим вином, вони просто тануть у роті! Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Сицилійське печиво тараллі

Інгредієнти:

борошно 500 г;

2 яйця;

молоко 125 г;

вершкове масло кімнатної температури 100 г;

цукор 75 г;

лимонна цедра 1;

розпушувач для тортів 1 пакетик;

сіль 1 щіпка.

Для глазурі:

цукрова пудра 250 г;

вода 25 мл;

лимонний сік.

Щоб приготувати це печиво, спочатку насипте в миску борошно та додайте цукор. Додайте нарізане кубиками вершкове масло та молоко кімнатної температури.

Потім додайте розпушувач і яйця. Натріть цедру лимона і перемішайте тісто руками. Коли у вас вийде однорідна суміш, перекладіть її на посипану борошном поверхню і знову замісіть.

Відірвіть невеликий шматочок приблизно 75 грам і сплетіть у своєрідний віночок.

Зробіть те ж саме з усіма іншими печивом і розкладіть їх на деку, застеленому папером для випічки, на відстані одне від одного. Готуйте в розігрітій духовці за температури 180° близько 15 хвилин, вони мають добре зарум'янитися.

Поки печиво в духовці, приготуйте глазур. Помістіть цукор і лимонний сік у миску, додайте воду і перемішайте ложкою до отримання однорідної глазурі.

Змастіть тараллі глазур'ю, поки вони ще гарячі, і дайте їй висохнути за кімнатної температури, перш ніж подавати.

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