Домашній хумус: найкращий рецепт закуски з нуту

Хумус традиційно готують в Ізраїлі. І це саме той рецепт після якого купувати хумус у магазині вже не захочеться.

З того моменту, як ви спробуєте цей домашній хумус, ви вже не зможете їсти той, що продають у супермаркеті.

Особливо він смакує з тонким лавашем, або пісними коржами. А також зі скибочками свіжої морквини, або стеблами селери.

Хумус — це корисно, легко готується і дуже смачно. Не лінуйтеся, замочуйте, готуйте і подрібнюйте, щоб вийшов дуже смачний домашній хумус. Рецептом поділилися на сайті Yehudit-Aviv.

Хумус зберігається в холодильнику близько трьох днів, але найсмачніший він саме в день приготування. Цей хумус виходить дуже ніжним завдяки великій кількості тахіні.

Домашній хумус

Інгредієнти:

3 чашки ідеально м'якого вареного хумусу;

1/2 склянки якісної тахіні;

1/4 склянки оливкової олії;

1 чайна ложка солі;

1/4-1/2 чайної ложки лимонного соку;

1/2 чайної ложки кмину;

близько 1/2 склянки перевареної води для хумусу (залежно від бажаної густоти).

Напередодні ввечері — 1/2 кг дрібного нуту замочіть у великій кількості окропу. Наступного дня варити нут із пакетиком розпушувача до повної м'якості (одна година — півтори години).

Покладіть варений нут у кухонний комбайн, або чашу блендера і подрібнюйте протягом 2 хвилин до отримання однорідного пюре.

Додайте тахіні й оливкову олію та продовжуйте подрібнювати.

Приправте сіллю, кмином і лимонним соком за смаком.

Додайте воду залежно від того, наскільки щільна консистенція вам подобається, і врахуйте, що хумус продовжує густіти в холодильнику.

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