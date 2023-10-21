Як у французькому ресторані: як приготувати ідеальний курячий паштет

Паштет із курячої печінки — це дуже популярна і недорога страва, але є можливість зробити її більш вишуканою.

Своя версія курячого паштету є у кожної господині. Але, напевно, його батьківщиною варто вважати Францію.

Там паштет із курячої печінки зазвичай подають у бістро — на закуску перед обідом чи вечерею з білими тостами та мармеладом чи джемом.

І ви теж можете порадувати себе такою вишуканою і смачною стравою. І головне, обійдеться вам це недорого і готується паштет дуже швидко. Фокус розповість, як його приготувати.

Французький паштет із курячої печінки

Інгредієнти:

450 г курячої печінки;

150 г охолодженого вершкового масла;

2 цибулини шалот (або звичайних);

1 яблуко;

3 ст. л. солодкого вина (портвейн, мадера, солодкий херес, можна взяти коньяк);

сіль, білий перець, чебрець.

Курячу печінку для паштету краще смажити на сковороді. І не пересмажувати: скоринка в неї має бути підсмаженою, а м'якоть соковитою та рожевою. Тож смажте печінку на дуже гарячій пательні та в один шар.

Цибулю очистить і дрібно наріжте. У яблука видаліть шкірку і серцевину, натріть на крупній тертці. Печінку промийте, промокніть паперовим рушником і розріжте навпіл.

У широкій сковороді розігрійте 2 столові ложки вершкового масла. Додайте цибулю і готуйте на середньому вогні, помішуючи, приблизно п'ять хвилин до прозорості. Додайте яблуко і готуйте ще хвилини три.

Відправте цибулю і яблуко в чашу кухонного комбайна, або блендера.

Поверніть сковороду на вогонь, розтопіть ще дві ложки вершкового масла, покладіть печінку в один шар і готуйте на сильному вогні приблизно по 2 хвилини з кожного боку. Печінка має стати коричневою зовні, але залишитися рожевою всередині. Відправте печінку до цибулі та яблука.

Поверніть сковорідку на повільний вогонь, влийте алкоголь і готуйте ще 2–3 хвилини, поки алкогольний запах не зникне. Перелийте алкоголь до інших інгредієнтів. Додайте сіль, перець і подрібніть до однорідної консистенції. Остудіть паштет хвилин 15.

Поріжте вершкове масло, що залишилося, невеликими кубиками і по одному додайте в паштет, продовжуючи подрібнювати. Спробуйте, додайте сіль і перець, якщо необхідно.

Перекладіть паштет у баночку, або миску, накрийте плівкою, або кришкою і залиште в холодильнику на кілька годин.

Подавайте зі свіжим хлібом, тостами, кислим джемом, або цибулевим мармеладом.

Якщо любите курку, спробуйте приготувати її цілком і запекти в духовці.