Рагу із сочевиці: на радість спортсменам, веганам і тим, хто стежить за фігурою

Це чудове дієтичне доповнення до м'ясного рагу, ньоккі та лазаньї. Простий рецепт, багатий на рослинні білки.

Рагу із сочевиці — смачний та універсальний рецепт. Це чудова альтернатива класичному болонському рагу для тальятелле, ньоккі та лазаньї, стверджують на сайті Cucchiaio. Його насичений смак і щільна насичена консистенція роблять рагу чудовим навіть за простої подачі на гарячому підсмаженому хлібі.

Цей рецепт сподобається тим, хто дотримується дієти, але любить чергувати споживання рослинних білків із білками тваринного походження.

Рагу із сочевиці

Інгредієнти:

250 г дрібної сочевиці;

25 г сушених білих грибів;

1 паличка селери;

1 морква;

1 маленька цибулина;

1 лавровий лист;

1 столова ложка томатної пасти;

500 г томатного пюре;

1/2 склянки білого сухого вина;

3 столові ложки оливкової олії;

500 мл гарячої води або овочевого бульйону;

сіль і перець.

Щоб приготувати сочевичне рагу, спочатку помістіть сушені гриби в миску з теплою водою і дайте їм настоятися щонайменше 30 хвилин. Тим часом очистіть овочі та дрібно наріжте їх ножем. Обсмажте їх на повільному вогні в каструлі з декількома столовими ложками олії.

Коли вони стануть напівпрозорими, додайте висушені, віджаті й дрібно нарізані сушені гриби та лавровий лист. Залиште на 2 хвилини, потім додайте добре промиту сочевицю і підрум'яньте кілька хвилин на середньому вогні. Влийте біле вино і дайте йому випаруватися.

Додайте томатну пасту, пюре і гарячу воду. Доведіть до кипіння, додайте сіль і перець, накрийте кришкою і варіть на слабкому вогні, як і класичне рагу, щонайменше півтори-дві години, за потреби додаючи ще гарячої води. Наприкінці приготування сочевичне рагу має стати кремовим і щільним.

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