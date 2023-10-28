Ароматний томатний суп із перцем: смачний рецепт осінньої страви

Осінь саме той час, коли хочеться з'їсти тарілку зігрівального супу.

Якщо ви любите супи, то спробуйте суп із запечених помідорів і солодкого перцю. Він ароматний, у ньому мало калорій і він неймовірно просто готується.

А оживляє його ложечка свіжої рікоти і трохи часнику. Словом, той суп вартий того, щоб його скуштувати. Рецептом поділилися на сайті ВВС.

Суп із перцем і помідорами

Інгредієнти:

400 г помідорів, розрізаних навпіл;

1 червона цибулина, розрізана на четвертинки;

2 солодких червоних перці;

2 столові ложки оливкової олії;

2 зубчики часнику;

кілька гілочок чебрецю;

1 столова ложка червоного винного оцту;

2 столові ложки рікоти;

кілька листків базиліку;

1 столова ложка підсмаженого насіння.

Нагрійте духовку до 200 градусів. Викладіть помідори, цибулю і крупно порізаний перець у форму для запікання, перемішайте з олією і приправте.

Викладіть гілочки чебрецю і неочищені часточки часнику до інших овочів, посоліть і запікайте 25-30 хвилин, поки всі овочі не стануть м'якими і злегка не карамелізуються. Видавіть зубчики часнику зі шкірки у форму, зніміть листочки з чебрецю і викиньте стебла та шкірку часнику.

Потім змішайте всі інгредієнти в блендері або за допомогою занурювального блендера, заправте винним оцтом, додайте трохи води, якщо суп вам здається занадто густим.

За потреби підігрійте суп, підсоліть, якщо потрібно, потім розкладіть його по двох мисках і покладіть у кожну ложечку рікоти, кілька листочків базиліку, насіння та краплинку оливкової олії. Подавайте зі свіжим хлібом.

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