Цей найпростіший салат є одним із найпопулярніших в Америці і чудово підходить як до м'яса, так і до риби.

Ви напевно куштували цей салат у закусочних KFC, але його готують по всіх США як незамінну добавку до м'яса на пікніку або барбекю на галявині біля будинку.

Для салату, рецептом якого ділиться сайт Cucchiaio, знадобиться суміш із білоголової та фіолетової капусти, морква і червона цибуля. Усе це заправляється соусом на основі майонезу, гірчиці та невеликої кількості оцту.

Цей салат чудово поєднується не тільки з м'ясом і рибою, а й із картоплею. Крім того, качанна капуста — смачний овоч із чудовими поживними властивостями.

Салат Коулслоу

Інгредієнти:

1/4 білокачанної капусти;

1/4 фіолетової капусти;

1/2 червоної цибулини;

1 морква;

3 столові ложки майонезу;

1 столова ложка діжонської гірчиці;

1 чайна ложка білого винного оцту;

щіпка цукру;

сіль і перець.

Щоб приготувати салат Коулслоу, наріжте капусту тонкими смужками, вирізавши качан. Моркву натріть на крупній тертці (або наріжте соломкою), а цибулю наріжте кільцями, теж не надто тонко. Зберіть усе у велику миску.

Окремо в іншій мисці змішайте майонез, гірчицю, оцет, цукор, сіль і перець до отримання однорідного соусу. Заправте овочі приготованим соусом, добре перемішайте і залиште в холодильнику на півдня, щоб салат добре перемішався і настоявся.

До цього салату Фокус рекомендує додати смажену курку цілком. Це одна з найпопулярніших страв, але щоб приготувати її, потрібно дотримуватися рецептури.