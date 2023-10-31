Ніжний курячий паштет: рецепт ідеальної намазки для бутербродів і тостів

Такий паштет зробить будь-який сніданок яскравішим і смачнішим.

Ніжний курячий паштет, що тане в роті, ідеально доповнить будь-який сніданок як намазка на бутерброди. Приготований з м'яса, з додаванням печінки, вершків і олії, він виходить дуже смачний і сподобається навіть тим, хто не особливо любить субпродукти. Своїм перевіреним рецептом такого паштету поділилася авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Курячий паштет

Інгредієнти:

філе куряче — 350 г;

печінка куряча — 500 г;

цибуля — 1 шт;

олія — 30 мл;

вершки 33% — 60 мл;

масло 82% — 100 гр;

спеції — сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Куряче філе порізати кубиками. Дрібно порізати цибулю. Печінку помити й очистити від усього зайвого. Рослинну олію розігріти в сковорідці, викласти разом філе, печінку та цибулю, перемішати. Довести до кипіння, зменшити вогонь на мінімум, накрити кришкою і тушкувати, періодично помішуючи, до м'якості цибулі. Якщо цибуля стала м'якою, а ще є рідина, забрати кришку, дати максимальний вогонь і випарувати зайву вологу. Додати вершки, перемішати, довести до кипіння і вимкнути. Додати сіль і свіжомелений перець.

У чашу блендера викласти тушковане м'ясо і печінку, додати олію кімнатної температури і подрібнити до однорідної пастоподібної маси. Готовий паштет перекласти в ємність і відправити в холодильник.

Його можна намазувати на підсмажені тости і робити основу для бутербродів.

Раніше Фокус писав, як приготувати паштет із курячої печінки за французьким рецептом.