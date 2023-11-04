Надзвичайно смачний торт із простих інгредієнтів: як приготувати "Сметанник"

Торт Сметанник усім добре знайомий із дитинства. Він виходить повітряним і дуже просто готується.

Якщо ви коли-небудь куштували торт "Сметанник", то ви точно не забудете його смак: неймовірно ніжні та соковиті коржі, просочені сметанним кремом. Рецептом поділилися на сайті Yasensvit.

Торт Сметанник

Інгредієнти:

борошно — 2 склянки;

какао — 1 ст. л.;

сметана — 600 г;

згущене молоко — 0,5 банки;

2 яйця;

сода — 1 ч. л.;

цукор — 2 склянки;

какао — 2 ст. л;

цукор — 3 ст. л.;

вершкове масло — 50 г;

молоко — 2 ст. л.

Зазвичай Сметанник готують із двох коржів: шоколадного та світлого.

Спочатку підготуйте все необхідне для випікання: свіжі яйця, 200 г сметани, пів банки згущеного молока, 1 склянку цукру, 2 склянки просіяного борошна, 1 ч. л соди.

Змішайте в мисці всі інгредієнти і перемішайте вінчиком. Соду погасіть оцтом або лимонним соком. У підсумку у вас має вийти тісто, схоже на дуже густу сметану.

Розділіть тісто на дві частини. Ту, що буде без какао, перелийте в круглу або прямокутну форму і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 25-30 хвилин.

У другу частину тіста додайте столову ложку какао і перемішайте. І випікайте так само як і першу. А тим часом готуйте сметанний крем. Візьміть 350-400 г сметани та 1 склянку цукру і ретельно збийте за допомогою міксера приблизно 5-7 хвилин.

Після охолодження, поріжте світлий корж уздовж. Змастіть нижню частину сметанним кремом і накрийте зверху другою частиною. Відправте його в холодильник, поки випікається шоколадний корж.

Охолоджений шоколадний корж наріжте на квадратики. Дістаньте світлий корж із холодильника і поступово викладайте на нього зверху шоколадні шматочки, вмочуючи кожен у крем. Так у вас вийде торт у вигляді піраміди. А можна просто скласти коржі один на один, змастивши кремом.

Залийте торт теплою глазур'ю і поставте його в холодильник приблизно на 5-6 годин, щоб коржі просочилися кремом.

Шоколадну глазур приготувати дуже просто: візьміть 2 ст. л. какао, 3 ст. л. цукру, 50 г вершкового масла і 2 ст. л. молока.

Перемішайте всі інгредієнти в сотейнику і доведіть до кипіння, періодично помішуючи. Після остудіть, поки вона не стане теплою і використовуйте.

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