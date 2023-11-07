Смачно і просто: рагу із баклажанів з помідорами
Баклажани готуються з помідорами та базиліком.
Якщо любите баклажани, то варто приготувати смачне рагу з мінімального набору інгредієнтів. Воно готується дуже просто і водночас олії використовується менше, бо баклажани запікаються в духовці.
Подальше приготування займає мало часу, і в результаті виходить м'який і смачний соус, або ніжне рагу з багатим смаком. Це рагу можна їсти самостійно, або подавати його разом із макаронами, картоплею чи рисом.
Якщо ви хочете замінити консервовані помідори чері свіжими томатами чері, або будь-якими іншими, тільки обирайте м'ясистіші сорти та очистить їх від шкірки.
Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
Рагу з баклажанів
Інгредієнти:
- 2 баклажани;
- 300 г консервованих очищених помідорів чері (або свіжих);
- 1 зубчик часнику;
- свіжий чебрець;
- 2 гілочки базиліку;
- оливкова олія, сіль, перець.
Щоб приготувати рагу з баклажанів, почніть з миття та обрізки баклажанів, розріжте їх навпіл і покладіть на деко, застелене папером для випічки, розрізаним боком догори. Надріжте поверхню косими і поперечними надрізами, що дають змогу проникнути приправі.
Приправте баклажани чебрецем, 1 нарізаним зубчиком часнику, олією, сіллю і перцем. Запікайте баклажани в духовці за температури 180°C протягом 45 хвилин, поки вони не стануть рум'яними та м'якими.
Дістаньте баклажани з духовки, дайте їм охолонути, потім ложкою вичерпайте м'якоть, а потім наріжте її на шматочки. Перекладіть шматочки баклажанів на сковороду з антипригарним покриттям і трохи обсмажте їх.
Підсмаживши їх протягом кількох хвилин, додайте помідори чері, приправивши сіллю.
Коли соус закипить, зменште вогонь, накрийте каструлю кришкою і варіть, уварюючи помідори. Наприкінці приготування прикрасьте баклажановий соус свіжим листям базиліку та використовуйте його для приправи до макаронів або каш.
Також ви можете приготувати смачне овочеве рагу.