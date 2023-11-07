Смачно і просто: рагу із баклажанів з помідорами

Баклажани готуються з помідорами та базиліком.

Якщо любите баклажани, то варто приготувати смачне рагу з мінімального набору інгредієнтів. Воно готується дуже просто і водночас олії використовується менше, бо баклажани запікаються в духовці.

Подальше приготування займає мало часу, і в результаті виходить м'який і смачний соус, або ніжне рагу з багатим смаком. Це рагу можна їсти самостійно, або подавати його разом із макаронами, картоплею чи рисом.

Якщо ви хочете замінити консервовані помідори чері свіжими томатами чері, або будь-якими іншими, тільки обирайте м'ясистіші сорти та очистить їх від шкірки.

Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Рагу з баклажанів

Інгредієнти:

2 баклажани;

300 г консервованих очищених помідорів чері (або свіжих);

1 зубчик часнику;

свіжий чебрець;

2 гілочки базиліку;

оливкова олія, сіль, перець.

Щоб приготувати рагу з баклажанів, почніть з миття та обрізки баклажанів, розріжте їх навпіл і покладіть на деко, застелене папером для випічки, розрізаним боком догори. Надріжте поверхню косими і поперечними надрізами, що дають змогу проникнути приправі.

Приправте баклажани чебрецем, 1 нарізаним зубчиком часнику, олією, сіллю і перцем. Запікайте баклажани в духовці за температури 180°C протягом 45 хвилин, поки вони не стануть рум'яними та м'якими.

Дістаньте баклажани з духовки, дайте їм охолонути, потім ложкою вичерпайте м'якоть, а потім наріжте її на шматочки. Перекладіть шматочки баклажанів на сковороду з антипригарним покриттям і трохи обсмажте їх.

Підсмаживши їх протягом кількох хвилин, додайте помідори чері, приправивши сіллю.

Коли соус закипить, зменште вогонь, накрийте каструлю кришкою і варіть, уварюючи помідори. Наприкінці приготування прикрасьте баклажановий соус свіжим листям базиліку та використовуйте його для приправи до макаронів або каш.

Також ви можете приготувати смачне овочеве рагу.