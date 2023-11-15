Пудинг із кисломолочного сиру з морквою: як приготувати смачний десерт

Цей десерт готується на пару та виходить дуже ніжним.

Пудинг із кисломолочного сиру та моркви — це смачний, соковитий і м’який десерт. Його навіть можна назвати корисним десертом, адже тут використовуються тільки корисні інгредієнти. Є цукор, але його кількість можна зменшити, хоч його тут і так небагато.

Рецептом смачних рибних котлет поділилася кулінарна блогерка Олена Ольшевська, яка пише під ніком cookandshare.

Сирно-моркв'яний пудинг

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 500 г;

дві великі морквини;

яйце – 1/2 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

цукор — 2 ст. л. + ванілін;

родзинки;

сіль.

Для цього рецепту кисломолочний сир краще протерти через сито. Так пудинг вийде смачнішим, але можна й не протирати. Моркву почистіть, відваріть і натріть на найдрібнішій терці.

З’єднайте моркву з протертим кисломолочним сиром, додайте цукор, сіль, жовтки та перемішайте. Родзинки замочіть у міцному алкоголі, наприклад у коньяку, потім відіжміть і додайте в тісто або покладіть зверху. Потім обережно введіть збиті білки.

Присмак алкоголю додасть пікантності, але якщо вам це не підходить, то можете просто замочити родзинки в кип'ятку.

Підготовлену сирно-моркв'яну масу викладіть у форму, змащену вершковим маслом, вирівняйте, змастіть сметаною з цукром, накрийте кришкою, помість у каструлю з невеликою кількістю гарячої води й готуйте на пару до готовності. На це піде близько 20 хвилин.