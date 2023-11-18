Щоб вийшло дуже смачно: як правильно приготувати смажену картоплю на сковороді

Усі люблять смажену картоплю, але щоб приготувати її правильно, потрібно дотримуватися деяких правил.

Смажена на сковороді вважається найпростішою, навіть "холостяцькою" стравою. Але вона не завжди виходить ідеальною. То скоринка недостатньо хрустка, то всередині картопля виявляється сируватою. Але є правила смаження і, якщо їх дотримуватися, картопля вийде ідеальною. Фокус розповість, як приготувати ідеальну смажену картоплю.

Ідеальна сковорода

Смажити картоплю можна на будь-якій сковороді. Але найкраще вона вийде на чавунній сковороді з товстим дном, яка правильно розподілить тепло.

Якщо чавунної пательні немає, виберіть ту, в якої дно товстіше, і обирайте пательню побільше, щоб картопля смажилася, а не тушкувалася.

На чому краще смажити картоплю

Жир може бути різний, і він впливає на смак. Якщо сумніваєтеся, виберіть рафіновану олію. Вона нейтральна і картоплю точно не зіпсує.

Можна для аромату додати трохи нерафінованої соняшникової, вона додасть аромату.

Вершкове масло в чистому вигляді краще не використовувати, але змішати його з рослинним — гарна ідея.

У класичному домашньому рецепті часто використовують свиняче сало. Його витоплюють до шкварок, яке потім теж додають у картоплю.

Важливо: будь-якого жиру має бути багато, і він має бути розігрітий до дуже високої температури.

Ідеальна картопля

Дуже важливо купити картоплю саме того сорту, який призначений саме для смаження. Або універсальну. Вміст крохмалю близько 20% — така картопля вважається універсальною. Під час відварювання вона може незначно кришитися, для ідеальної консистенції пюре вона також не надто підходить. А ось для запікання така картопля ідеальна. Підійде вона і для смаження. Зазвичай універсальні сорти картоплі мають жовту серединку та шкірку.

Зрозуміти, що за сорт перед вами, можна за допомогою простого експерименту: розріжте бульбу і потріть половинки одна об одну. Якщо побачите краплі води, значить, це сорт із низьким вмістом крохмалю. Якщо шматочки злипаються, картопля крохмалиста.

Як нарізати картоплю

Нарізати картоплю для смаження можна кружальцями або брусочками. Головне, нарізати однакові шматочки, щоб вони готувалися однаково.

Очищену і нарізану картоплю треба як слід промити холодною водою, щоб змити з поверхні скибочок крохмальний сік, який виступив з поверхні скибочок.

Потім картоплю треба обсушити — просто відкиньте її на друшляк і залиште хвилин на десять, періодично струшуючи.

Як готувати картоплю

Підготовлені скибочки картоплі викладіть на сковороду з розігрітою олією. Не кладіть занадто багато, в ідеалі шар картоплі не повинен перевищувати два сантиметри. Відразу ж перемішайте — і залиште в спокої, не накриваючи кришкою, доти, доки знизу не утвориться скоринка.

Перемішайте картоплю лопаткою і залиште ще на хвилини на три. Якщо ви любите, щоб картопля була м'якшою, накрийте сковорідку кришкою, а якщо сухішою — не накривайте. Коли скоринка утвориться і з іншого боку, посоліть картоплю, перемішайте ще один, останній раз, а через хвилину розкладіть по тарілках.

Чим можна доповнити смажену картоплю

До смаженої картоплі можна додати цибулю, часник і гриби. Класти їх слід не відразу, а після другого перемішування. Причому гриби краще попередньо обсмажити. І краще зробити це окремо.

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