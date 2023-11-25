Оригінальний рецепт Олів'є: рецепт улюбленого салату з копченою скумбрією

Рецепт класичного салату Олів'є з ковбасою відомий усім, але цю страву можна урізноманітнити.

Якщо вам подобається салат Олів'є, то спробуйте приготувати цю популярну страву з іншими інгредієнтами. Наприклад, замініть м'ясо або ковбасу копченою скумбрією.

Риба гарячого копчення відмінно поєднується з іншими інгредієнтами та надає страві пікантності. Рецептом поділилися на сайті Gastronom.

Олів'є з копченою скумбрією

Інгредієнти:

чотири великі картоплини;

дві морквини;

шість яєць;

скумбрія гарячого копчення — 1 тушка

три свіжих огірки;

одна цибулина;

яблучний оцет — 2 ст. л.

консервований зелений горошок — 150 г

майонез, сіль, мелений чорний перець.

Картоплю і моркву помийте та відваріть до готовності. Це займе близько 20 хвилин. Потім обдайте холодною водою. Яйця відваріть круто і покладіть у холодну воду. Потім очистить і наріжте кубиками, як на звичайний олів'є.

Картоплю та моркву наріжте кубиками. Філе копченої скумбрії відокремте від кістки та шкіри. Наріжте невеликими скибочками.

Свіжі огірки наріжте дрібними кубиками. Цибулю очистить, дрібно наріжте і перемішайте з оцтом. Усі підготовлені інгредієнти з'єднайте у великій мисці, додайте горошок, посоліть і поперчіть. Заправте майонезом.

До речі, копчену скумбрію можна замінити запеченою скумбрією. Просто запечіть цілу тушку у фользі в духовці, розігрітій до 200 градусів. На це піде пів години.

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