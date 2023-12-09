Святкове меню: як приготувати дуже смачну буженину зі свинини

Буженина готується з великого шматка м'яса в духовці.

Якщо ви вже складаєте святкове меню, то варто придивитися до рецепта буженини зі свинини. Це проста страва, яка готується в духовці. Вона гарна і як гаряча страва, і наступного дня, коли її можна нарізати на бутерброди. І готувати її дуже просто. Рецептом поділилася кулінарна блогерка, яка пише під ніком Alina FooDee.

Буженина зі свинини

Інгредієнти:

свинячий окіст — 2-3 кг;

7 зубчиків часнику;

2 ч. л. насіння коріандру;

3 ст. л. оливкової олії;

сіль, свіжомелений чорний перець.

Спочатку підготуйте часник, яким ви будете шпигувати свинину. Очистіть і наріжте тонкими брусочками.

Зріжте зі свинини зайвий жир і плівки. Робіть на м'ясі тонкі проколи і вставляйте в кожен скибочку часнику.

Змішайте сіль і чорний перець і натріть свинину. Змастіть оливковою олією. Розтовчіть насіння коріандру в ступці у велику крихту й обваляйте окіст. Також можна додати й інші сушені трави: чебрець, розмарин, чебрець.

Обв'яжіть м'ясо кулінарним шпагатом, щоб шматок вийшов компактним. І залиште маринуватися мінімум на три години. Максимум — на добу.

Розігрійте духовку до 220 градусів. Покладіть свинину у форму і поставте в духовку. Запікайте 15 хвилин, потім знизьте температуру до 160 градусів і продовжуйте запікати до готовності.

Час запікання м'яса розраховувати просто: на кожні 500 г сирого м'яса — 20 хвилин і ще 30 хвилин на весь шматок. Тобто при вазі окосту в 2 кг вам знадобиться 2 години. Час від часу поливайте м'ясо соком, що утворився.

Готову буженину зі свинини прикрийте фольгою і залиште до повного охолодження. Щоб м'ясо зручно було різати, можна поставити його під гніт. Для цього покладіть на шматок м'яса обробну дошку, поставте вантаж і залиште на ніч.

Класичним гарніром до гарячої буженини зі свинини вважається відварена, запечена або смажена картопля. Також можна приготувати запечені овочі.

Також ви можете приготувати запечений м'ясний рулет.