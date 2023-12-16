Що приготувати з курячої печінки: рецепт паштету з яблуками

Яблука доповнюють своїм смаком смак печінки. ⠀

Паштет з курячої печінки приготувати дуже просто. І доповнити його можна яблуками. Це класичне поєднання. І яблука тут додають солодкуватого пікантного присмаку. Рецептом поділилась український кулінарний блогер, яка пише під ніком vitala_foodblog.

Паштет з курячої печінки з яблуками

Інгредієнти:

500 г курячої печінки;

2 великі цибулини;

2 морквини;

200 г вершкового масла;

сіль, перець;

200 мл вершків 33%;

2 яблука;

2 ст. л. цукру.

Цей паштет можна приготувати у мультімейкері, а можна у духовці, чи навіть просто на сковороді. У форму для запікання на пергамент покладіть печінку, цибулю, моркву, 100 г вершкового масла. Посоліть та поперчіть.

Поставте все запікати при 180 градусах на 25-30 хвилин. Якщо ви готуєте на сковороді, то запікайте тільки овочі, а печінку підсмажте на сковороді.

Потім, коли інгредієнти запеклись, поставте їх охолонути. Потім перекладіть у блендер, додайте вершки перемеліть на паштет.

Перекладіть майже готовий паштет у форму для запікання, зверху прикрасьте яблуками, нарізаними дуже тонкими скибочками і викладіть шматочки вершкового масла (у вас залишилось 100 грам).

Запікайте ще 10 хвилин у режимі гриль при 200 градусах, щоб яблука карамелізувались.

Охолодіть паштет і смакуйте із підсушеними тостами, чи просто смачним хлібом.

Також ви можете приготувати паштет з курятини. Не з печінки, а саме з курячого м'яса.