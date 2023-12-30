На Різдво і тільки: рецепт пісного борщу з грибами та чорносливом

Це стародавній рецепт борщу з білих грибів та чорносливу, який дуже легко та просто приготувати.

Якщо любите традиційний український борщ, то ви точно готуєте його за своїм улюбленим рецептом. Спробуйте і цей смачний борщ із чорносливом, який надає прикопченого присмаку та з білими грибами. Цим стародавнім рецептом із кулінарної книги поділились на сайті Besahy.

Для такого борщику підійдуть свіжі білі гриби, морожені, або сушені.

Борщ з чорносливом та білими грибами

Інгредієнти:

свіжі білі гриби 600 г;

чорнослив 200 г;

буряки 4 шт;

картопля 1 кг;

помідори 6 шт;

цибуля 4 шт;

морква 3 шт;

капуста 1 шт;

олія 2 ст. л.;

лавровий лист 4 шт.;

чорний перець горошком 10 шт.;

підкопчена паприка 1 ст. л.;

орегано (материнка) 1 щіпка;

сіль, вода — 7 літрів.

Підготуйте гриби (якщо використовуєте свіжі): почистить, помийте та наріжте невеличкими шматочками. Замочіть у холодній воді на пів години.

Після цього проціджуємо кілька разів і ще раз промиваємо. Можна взяти сушені, вимочити пів години та проварити 20-30 хвилин.

Гриби покладіть у каструлю, залийте водою і доведіть до кипіння. Коли вода закипить, додайте лавровий лист, чорний перець горошком. Підсолить та варіть гриби 20 хвилин.

Помідори облийте кип'ятком, зніміть шкірку і дрібно наріжте. Помийте, очистить та наріжте соломкою буряк та моркву. Очистить та наріжте кубиками картоплю. Дрібно наріжте цибулю.

Коли гриби поварилися 30 хвилин, зніміть каструлю з вогню і дістаньте гриби. Ми повернемо їх у юшку пізніше.

Тепер робимо засмажку. Вливаємо трохи олії на сковороду, кидаємо порізану цибулю і починаємо її смажити до золотистого кольору. Через кілька хвилин до цибулі додаємо моркву і продовжуємо все смажити, весь час помішуючи.

Додайте до цибулі та моркви буряк. Все добре перемішуємо. Можна долити трішки грибної юшки, щоб краще протушкувалося. Додаємо паприку, помішуємо та продовжуємо тушкувати. Потім додаємо порізані помідори, орегано – цікаво, але ця традиційна італійська приправа добре відома і в Україні, де її називають материнкою.

Коли наші овочі та коренеплоди добре протушкувалися, повертаємо назад, додаємо їх до грибної юшки, додаємо картоплю та порізану капусту. Доводимо до кипіння. Повертаємо гриби та додаємо порізаний чорнослив.

До смаку і аромату кидаємо ще чорного перцю горошком і кілька лаврових листків. Варимо борщ ще декілька хвилин. Борщ готовий.

Також ви можете приготувати смачний холодець.