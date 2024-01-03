Сподобається і дорослим і дітям: рецепт торта "Три шоколада"

Це незвичайний і вишуканий торт. Він складається з трьох шарів бісквіта та трьох видів шоколаду: чорного, молочного та білого шоколадом. Такий торт сподобається любителям шоколаду, адже він поєднує в собі всі відтінки шоколадного смаку.

Торт "Три шоколади" можна приготувати за різними рецептами. У класичному рецепті бісквіт випікається на основі какао-порошку, а мус готується з шоколаду, вершків і желатину. Також можна приготувати торт на основі шоколадного тіста, а мус зробити на основі шоколадного ганашу. Фокус розповість, як його приготувати.

Цей торт можна прикрасити на свій смак. Можна просто посипати його тертим шоколадом, а можна зробити складніший декор. Наприклад, можна прикрасити торт шоколадними фігурками, квітами або фруктами.

Використовуйте якісний шоколад. Дайте торту добре охолонути перед тим, як його прикрашати. Якщо торт буде теплим, декор може поплисти.

Торт "Три шоколади"

Інгредієнти:

Для бісквіта:

2 яйця;

100 г цукру;

70 г молока;

30 г вершкового масла;

30 г шоколаду (в ідеалі — гіркого, можна молочного);

15 г какао порошку;

7 г розпушувача;

150-170 г борошна.

Для мусу з гірким шоколадом:

150 г гіркого шоколаду;

2 жовтки;

50 г цукру;

150 мл молока;

250 мл вершків 33%;

8 г желатину.

Для мусу з молочним шоколадом:

150 г молочного шоколаду;

2 жовтки;

50 г цукру;

150 мл молока;

250 мл вершків 33%;

8 г желатину.

Для мусу з білим шоколадом:

150 г білого шоколаду;

2 жовтки;

50 г цукру;

150 мл молока;

250 мл вершків 33%;

8 г желатину.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Збийте яйця з цукром до пишної маси. Розтопіть шоколад із маслом. Влийте шоколадну суміш у яєчну масу і перемішайте.

Просійте борошно, какао та розпушувач. Введіть сухі інгредієнти в яєчну масу і перемішайте до однорідності. Вилийте тісто у форму для випічки, змащену олією і присипану борошном.

Випікайте бісквіт у розігрітій духовці 30-35 хвилин. Готовий бісквіт остудіть.

Далі приготуйте мус із гірким шоколадом. Замочіть желатин у холодній воді на 10 хвилин.

Розтопіть шоколад. Збийте жовтки з цукром до однорідності. Влийте гаряче молоко в яєчну суміш і перемішайте. Додайте розтоплений шоколад і перемішайте до однорідності. Розтопіть желатин на водяній бані та додайте в шоколадну суміш.

Збийте вершки до м'яких піків. Введіть вершки в шоколадну суміш і перемішайте до однорідності.

Далі приготуйте мус із молочним шоколадом, а потім і з білим шоколадом за тим самим принципом.

А тепер збирайте торт. Розріжте бісквіт на три коржі. Промажте перший корж мусом із гірким шоколадом. Покладіть другий корж і промажте його мусом із молочним шоколадом. Покладіть третій корж і промажте його мусом із білим шоколадом.

Дайте торту добре застигнути в холодильнику. Прикрасьте торт на свій смак.

Якщо ви хочете зробити складніший декор, то можна приготувати шоколадний ганаш і нанести його на торт. Розтопіть шоколад. Влийте гарячі вершки в шоколад і перемішайте до однорідності. Дайте ганашу охолонути до кімнатної температури і нанесіть на торт.

Також ви можете приготувати смачний ванільний торт.