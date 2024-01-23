Сирний пиріг із шинкою, цибулею-пореєм і яблуками: рецепт смачного пирога

Приготування пікантного пирога — завжди чудова ідея. І цей пиріг вам точно сподобається.

Сирний тарт, або пиріг фламбе зі шпиком, або шинкою, цибулею-пореєм і яблуками — смачна та проста в приготуванні страва. Її можна пропонувати як закуску і як другу страву.

Якщо ви шукаєте пікантний пиріг, який можна швидко приготувати, для імпровізованої вечері або фуршету з друзями, спробуйте цей сирний пиріг, або як його називають — сирний тарт фламбе. Особливої пікантності йому надають яблука, які додають у начинку зі шпиком, цибулею-пореєм і яблуками. Перевага цього пирога в тому, що він дуже швидко готується. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Сирний пиріг із шинкою, яблуками та цибулею

Інгредієнти:

Для тіста:

250 г борошна;

1 яєчний жовток;

100 мл води;

2 столові ложки оливкової олії;

сіль.

Для начинки:

1 яблуко (наприклад сорту Гала);

100 г шпику, або шинки, нарізаної соломкою;

250 г м'якого сиру;

1 цибуля-порей;

свіжий чебрець, перець.

Щоб приготувати сирний пиріг, почніть із тіста: у мисці вручну змішайте борошно з яєчним жовтком, водою, оливковою олією і сіллю. Вам потрібно буде отримати гладке й однорідне тісто. Залиште його на 10 хвилин за кімнатної температури, загорнувши в харчову плівку.

Після закінчення цього часу розкачайте його на аркуші паперу для випічки в дуже тонкий диск діаметром близько 28 см і перенесіть разом із папером на кругле деко. Нарізаємо сир кубиками і викладаємо на основу разом із нарізаною цибулею-пореєм і неочищеним яблуком, також нарізаним кубиками.

Злегка посоліть, поперчіть і готуйте в розігрітій до 220° духовці 10 хвилин, потім додайте шпик і готуйте ще 10 хвилин. Дістаньте з духовки, розкладіть по поверхні кілька гілочок свіжого чебрецю і відразу ж подавайте сирний пиріг до столу.

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