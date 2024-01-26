Лимонний крем: простий рецепт ідеального крему для тістечок

Лимонний крем — це свіжий і ароматний десерт. Варіація класичного заварного крему, яка підходить для десертів.

Якщо любите заварний крем, спробуйте цю його цитрусову варіацію. Такий лимонний крем ідеально підходить для начинки тарталеток тортів і заварних тістечок. Якщо страва вам сподобається в чистому вигляді, не забудьте доповнити її печивом і свіжими ягодами. Рецептом поділилися на сайті cookist.

Для бездоганного результату важливо, щоб усі інгредієнти були кімнатної температури та обирайте смачні й соковиті лимони.

Лимонний крем

Інгредієнти:

4 яєчних жовтки кімнатної температури;

цукрова пудра — 225 г;

лимонний сік кімнатної температури — 60 мл;

цедра одного лимона;

свіже молоко кімнатної температури — 380 мл;

кукурудзяний крохмаль — 45 г.

Зберіть молоко кімнатної температури, цукор, терту цедру лимона, яєчні жовтки та кукурудзяний крохмаль у каструлю з антипригарним покриттям і товстим дном. Залиште тільки лимонний сік, який буде додано після приготування вершків.

Змішайте всі інгредієнти занурювальним блендером. У вас має вийти ідеально гладка суміш без грудочок.

Поставте каструлю на слабкий вогонь і постійно помішуйте, поки суміш не почне густіти.

Крем має майже закипіти, бути щільним і обволікаючим. Коли все буде готово, вимкніть вогонь і перемішуйте не менше 30 секунд, щоб дати йому трохи охолонути.

На цьому етапі додавайте потроху фільтрований лимонний сік і перемішуйте, щоб він добре вбрався в крем, перш ніж додавати ще.

Перекладіть крем у миску і накрийте харчовою плівкою.

Дайте крему охолонути за кімнатної температури, потім помістіть його в холодильник щонайменше на 1 годину, перш ніж вживати.

Насолоджуйтеся лимонним кремом із печивом або використовуйте його для начинки тортів і пирогів усіх видів.

Лимонний крем можна зберігати в холодильнику, добре накривши харчовою плівкою, максимум 2 дні.

Також ви можете приготувати сабайон, смачний яєчний крем.