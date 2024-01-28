Цитрусова насолода: як приготувати апельсиновий пиріг із корицею

Немає нічого більш зимового, ніж поєднання апельсина та кориці. І цей пиріг точно вам сподобається.

Апельсиновий пиріг із корицею буде приємною альтернативою смачному яблучному пирогу. Він просто готується і його можна зберігати кілька днів. Але сумніваємося, що ви не з'їсте його за лічені години. Рецептом поділилися на сайті Primo Chef.

Цей м'який пиріг готується дуже швидко, настільки, що його можна приготувати ввечері, щоб поласувати ним наступного ранку.

Апельсиновий пиріг із корицею

Інгредієнти:

180 г цукру

3 яйця

80 мл рослинної олії

300 г борошна

250 мл апельсинового соку

цедра 2 апельсинів

16 г розпушувача

4 чайні ложки меленої кориці.

Для приготування цього пирога рекомендуємо використовувати свіжовичавлений апельсиновий сік. Для отримання кількості, зазначеної в дозах, вам знадобиться приблизно три апельсини.

Перш за все, помістіть яйця у велику миску або чашу міксера, додайте цукор і починайте перемішувати, поки не отримаєте легку кремоподібну суміш.

Додайте соняшникову олію, цедру апельсина і, продовжуючи роботу, потроху додавайте апельсиновий сік, чергуючи його з борошном.

Також додайте розпушувач і порошок кориці, потім вилийте отриману суміш у форму для торта, застелену папером для випічки. Випікати в розігрітій до 180°С духовці 40 хвилин.

Перш ніж виймати пиріг із духовки, проведіть класичний тест зубочисткою: якщо вона виходить сухою, значить, пиріг готовий і його можна виймати з духовки. Дайте повністю охолонути перед подачею на стіл.

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