Швидко й економно: рецепт смачного супу з плавленого сирка

Цей суп дуже швидко готується. І чудово підійде для зимової вечері.

Сирні супи готують по всьому світу. Іноді їх готують на основі брі або камамбера. Але не менш смачно вийде і на основі плавлених сирків. Такі супи готуються швидко, не потребують постійної уваги та суворого дотримання пропорцій. А як інгредієнти в такий суп можна додати все: від овочів, до круп і морепродуктів.

До складу будь-яких плавлених сирів входять твердий сир, вершкове масло, сухе молоко, кисломолочний сир і певна кількість консервантів і загусників. Пам'ятайте, що в справжньому плавленому сирі не повинно бути замінників молочного жиру. Якісний продукт легко розчиняється в гарячій рідині без грудок і згустків.

Для приготування супів м'які плавлені сири, які зазвичай продаються в контейнерах, плавлені сирки, які зазвичай продають у фользі. І навіть так званий ковбасний сир. Його для супу потрібно натерти на найдрібнішій тертці й додати в гарячий бульйон, безперервно помішуючи. Як приготувати найшвидший суп із плавленого сирка, розповіли на сайті Cookery.

Швидкий суп із плавленого сирка

Інгредієнти:

плавлений сирок (по 150 г) — 2 шт;

3 картоплини;

1 морквина;

1 цибулина;

2 зубчики часнику;

кріп;

вершкове масло — 2 ст. л.;

лавровий лист, сіль, свіжомелений чорний перець.

Цибулю і часник наріжте якомога дрібніше, картоплю — кубиками, моркву натріть на крупній тертці.

У каструлі розтопіть олію та обсмажте цибулю протягом 5 хвилин. Додайте моркву і готуйте ще стільки ж.

Покладіть часник і картоплю, перемішайте, і влийте літр гарячої води.

Доведіть до кипіння, посоліть, додайте лавровий лист, через 2-3 хвилини вийміть його.

Варіть суп ще 10 хвилин. Наріжте плавлені сирки невеликими шматочками, складіть у миску, влийте ополоник бульйону, перемішайте, щоб сирки розчинилися. Влийте сирну суміш у суп, варіть на повільному вогні під кришкою ще п'ять хвилин.

Поперчіть, всипте рубаний кріп, вимкніть вогонь, дайте настоятися під кришкою кілька хвилин і подавайте.

У такий суп можна додати грінки, скибочки смаженого бекону або шинки.

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