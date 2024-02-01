Пиріг із сиром і зеленню: простий рецепт смачної випічки

Пиріг виходить неймовірно смачним. І його дуже просто приготувати.

Осетинський, або кавказький пиріг із сиром і зеленню готується з тістом, замішаним на дріжджах і кефірі. Такий пиріг із сиром і зеленню чудово підходить як перекус. І його можна взяти з собою на роботу.

Такий пиріг можна приготувати з адигейським сиром, або сухим жирним сиром. Фокус розповість, як його приготувати

Кавказький пиріг із сиром і зеленню

Інгредієнти:

Для начинки:

кріп — 150 г;

зелена цибуля — 150 г;

адигейський сир — 150 г;

сметана — 100 г.

Для тіста:

борошно пшеничне — 2 склянки;

кефір — 250 мл;

масло вершкове — 100 г;

дріжджі сухі — 7 г;

сіль — 0,5 ч. л.

Спочатку приготуйте тісто: просійте борошно і сіль у велику миску, змішайте з сухими дріжджами. У середині гірки зробіть поглиблення і влийте кефір, додайте 50 г розм'якшеного вершкового масла. Замісіть м'яке тісто, накрийте плівкою і поставте в тепле місце на кілька годин, поки тісто не збільшиться вдвічі.

А поки воно збільшується, готуйте начинку. Наріжте дрібно зелену цибулю та кріп. Сир натріть на крупній тертці та змішайте із зеленню. У начинку додайте сметану, посоліть, якщо потрібно, і перемішайте.

Розкачайте тісто пирога в коло завтовшки 1-1,5 см. Викладіть начинку на тісто, не доходячи до краю 2-3 см.

Витягаючи руками кінці коржа, поступово стягніть їх до центру і добре защипніть краї тіста.

Руками розрівняйте поверхню пирога, він має бути однакової товщини. Перекладіть його в змащену олією круглу форму швом донизу і ще раз розрівняйте. У середині зробіть отвір і вставте трубочку з пергаменту або фольги.

Випікайте в духовці, розігрітій до 200 градусів, близько 20 хвилин Дайте трохи охолонути і рясно змастіть вершковим маслом, що залишилося. Подавайте гарячим.

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