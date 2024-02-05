Невидимий яблучний пиріг: як приготувати простий і смачний десерт

Рецепт цього пирога став вірусним у соцмережах. І пора вже навчитися його готувати.

Цей яблучний пиріг неймовірно смачний і дуже просто готується. В основі дуже дрібно нарізані яблука, зовсім небагато олії і його вирізняє приємний аромат лимона. Це швидкий і ніжний десерт, який ідеально підходить для сніданку або перекусу. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Шари яблучних скибочок роблять тісто майже невидимим. У цьому варіанті десерт приправлений цедрою лимона, сік якого використовується для того, щоб яблука не почорніли після розрізання. Ідеальні яблука — жовті, тверді та не надто соковиті. Щоб отримати високий, м'який і вологий усередині пиріг, використовуйте форму діаметром 18 см: тоді листковий ефект яблучних шарів буде помітнішим після розрізання. Однак для більш тонкого торта-невидимки можна використовувати форму діаметром 22 см. Замість яблук можна використовувати груші, а також варіювати аромат: замість лимона використовувати апельсин.

Яблучний пиріг

Інгредієнти:

5 середніх яблук;

2 яйця;

70 г борошна;

щіпка солі;

50 г цукрового піску;

20 г вершкового масла;

100 мл молока;

сік двох лимонів;

цедра лимона;

1 пакетик розпушувача;

цукрова пудра для прикрашання

Готується яблучний пиріг-невидимка дуже просто і швидко: вимийте лимон, обсушіть його і натріть цедру. Також візьміть інший лимон, вичавіть їх обидва і перелийте сік у велику миску: у ній мають бути часточки яблука. Очистіть яблука і наріжте їх дуже тонкими скибочками за допомогою мандоліни. Поступово занурюйте скибочки яблук у лимонний сік і акуратно перевертайте, щоб вони не потемніли. Присвятіть себе тісту: злегка підігрійте молоко в каструлі, додайте вершкове масло і перемішайте до його повного розчинення.

У мисці збийте яйця і цукор електричним вінчиком. Додайте цедру лимона, дрібку солі та з'єднайте просіяне борошно з дріжджами. Перемішайте суміш до однорідної консистенції і потроху вливайте вже підігріте молоко, продовжуючи працювати електровінчиком.

Додайте в суміш яблука й акуратно перемішайте лопаткою: скибочки яблук, будучи дуже тонкими, мають властивість ламатися. Застеліть роз'ємну форму діаметром 18 см папером для випічки або борошном і олією та перекладіть суміш, намагаючись вирівняти її. Краще використовувати папір для випічки: так пиріг буде легше виймати з форми. Випікайте в розігрітій до 180°С духовці близько 30-40 хвилин.

Через перші 30 хвилин перевірте готовність зубочисткою, встромленою в центр коржа; якщо вона не виходить сухою, продовжуйте готувати ще кілька хвилин. Після приготування дайте невидимому яблучному пирогу охолонути, вийміть його з форми, посипте цукровою пудрою і подавайте.

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