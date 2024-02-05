Равлики з лаваша зі шпинатом і сиром. Покроковий рецепт смачної страви

Цю страву дуже легко приготувати. І вона підійде до сніданку.

З лаваша можна приготувати багато смачних страв. Але найліпшим вибором буде його використати для рулетиків та равликів із різноманітною начинкою Рецептом цієї страви поділилась український кулінарний блогер Світлана Левицька, яка пише під ніком lanas_diet.

Равлики з лаваша

Інгредієнти:

лаваш — два великих листки;

плавкий сир по типу моцарели — 100 г;

шпинат – пачка (або пучок свіжого);

пару зубчиків часнику;

яйце;

молоко — 200 мл;

розтоплене масло — 25 г.

Шпинат припускаємо на сковороді, додаємо часник, солимо, перчимо. Яйце збиваємо з молоком і розтопленим вершковим маслом. Всі інгредієнти повинні бути нехолодними. Тож заздалегідь дістаньте їх з холодильника.

Натираємо сир на крупній тертці.

Розстеляємо лаваш, змащуємо половину яєчною сумішшю, викладаємо на ту половину шпинат, притрушуємо половиною порції сиру. Накриваємо другою половиною лаваша, знову змочуємо яєчною сумішшю і загортаємо в трубочку.

Розстеляємо другий лаваш. Змащуємо весь яєчною сумішшю, посипаємо сиром, що залишився, кладемо зверху рол з шпинатом і загортаємо.

Нарізаємо шматочками. Шматочки викладаємо в простору миску, поливаємо залишками яєчної сумніші, залишаємо на кілька хвилин, щоб вся рідина ввібралася.

Обсмажуємо з двох сторін на помірному вогні, при обсмажуванні злегка притискаємо.

Подаємо гарячими. Як соус можна подати несолодкий йогурт із зеленню та часником, або будь-який соус до свого смаку.

А якщо у вас немає лаваша, то ви можете приготувати його самотужки всього із трьох інгредієнтів.