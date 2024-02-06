Грецький хліб з оливками: рецепт смачної домашньої випічки
Щоб тісто стало ідеальним, необхідно витримати його 18 годин. Випікають його в казанку з кришкою.
Домашній хліб — це вершина кулінарної майстерності, оскільки вдається він у багатьох далеко не одразу, потребує терпіння та послідовності. Проте терпіння та практика допоможуть подолати все і навчитися пекти ароматний, м'який та неймовірно смачний хліб. Сьогодні рекомендуємо вам приготувати грецький хліб з оливками за рецептом із блогу "Кулінарія".
Грецький хліб з оливками
Інгредієнти:
- борошно пшеничне — 125 г;
- борошно цільнозернове — 375 г;
- дріжджі швидкодіючі — 3/4 ч. л;
- сіль;
- орегано сушений — 2 ст. л;
- цукор — 2 ч. л;
- вода кімнатної температури — близько 2 склянок;
- оливкова олія — 1 ст. л;
- оливки — 1 склянка.
Спосіб приготування:
У глибокій мисці змішати просіяне борошно, сіль, дріжджі, цукор, орегано, влити воду й оливкову олію, замісити тісто.
Потім у тісто додати порізані оливки, ще раз усе перемішати, накрити тісто плівкою і рушником, залишити за кімнатної температури на 18 годин.
Духовку розігріти до 230 градусів. Поставити всередину порожній казанок із кришкою на 20 хвилин.
На присипану борошном поверхню викласти тісто. Загнути краї тіста в центр. Перевернути складки вниз. Присипати тісто борошном і сформувати кулю, кулю кілька разів повернувши її і потягнувши на себе. Місити тісто не можна.
Перенести тісто на пергамент, після чого разом із пергаментом помістити його в гарячий казанок, закрити кришкою і випікати 25 хвилин. Потім зняти кришку і випікати ще 30-35 хвилин.
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