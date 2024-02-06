Грецький хліб з оливками: рецепт смачної домашньої випічки

Щоб тісто стало ідеальним, необхідно витримати його 18 годин. Випікають його в казанку з кришкою.

Домашній хліб — це вершина кулінарної майстерності, оскільки вдається він у багатьох далеко не одразу, потребує терпіння та послідовності. Проте терпіння та практика допоможуть подолати все і навчитися пекти ароматний, м'який та неймовірно смачний хліб. Сьогодні рекомендуємо вам приготувати грецький хліб з оливками за рецептом із блогу "Кулінарія".

Грецький хліб з оливками

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 125 г;

борошно цільнозернове — 375 г;

дріжджі швидкодіючі — 3/4 ч. л;

сіль;

орегано сушений — 2 ст. л;

цукор — 2 ч. л;

вода кімнатної температури — близько 2 склянок;

оливкова олія — 1 ст. л;

оливки — 1 склянка.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішати просіяне борошно, сіль, дріжджі, цукор, орегано, влити воду й оливкову олію, замісити тісто.

Потім у тісто додати порізані оливки, ще раз усе перемішати, накрити тісто плівкою і рушником, залишити за кімнатної температури на 18 годин.

Духовку розігріти до 230 градусів. Поставити всередину порожній казанок із кришкою на 20 хвилин.

На присипану борошном поверхню викласти тісто. Загнути краї тіста в центр. Перевернути складки вниз. Присипати тісто борошном і сформувати кулю, кулю кілька разів повернувши її і потягнувши на себе. Місити тісто не можна.

Перенести тісто на пергамент, після чого разом із пергаментом помістити його в гарячий казанок, закрити кришкою і випікати 25 хвилин. Потім зняти кришку і випікати ще 30-35 хвилин.

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