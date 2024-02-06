Як приготувати булочки сіннабони за класичним рецептом

Булочки-равлики, або сіннабони – класика американської випічки. І їх просто приготувати вдома.

Назва знаменитих булочок-сіннабонів з корицею пішла від англійської назви кориці – Cinnamon. І приготувати їх дуже просто. Головне робити їх за рецептом і обрати смачні інгредієнти.

Класичні булочки сіннабон роблять з дріжджового тіста. А потім доповнюють випічку начинкою з цукру, кориці, вершкового масла, та крем-сиру. Рецептом поділились на сайті Yasensvit.

Сіннабони

Інгредієнти:

дріжджі свіжі — 20 г;

молоко — 250 мл;

яйця -2 шт.;

цукор — 85 г;

масло — 70 г;

борошно — 600 г;

сіль — 5 г;

рослинна олія (для змащування ємності);

цукор (для начинки) — 125 г;

кориця (для начинки) — 10 г;

масло (для начинки) — 50 г;

рікота (маскарпоне) для крему — 175 г;

молоко (для крему) — 50 г;

цукрова пудра для крему — 50 г.

Почнемо з тіста. В окремій мисці змішуємо дріжджі, чайну ложку цукру й тепле молоко. Залишаємо в теплому місці на 20 хвилин.

Яйця окремо збиваємо з цукром, поки цукор повністю розчинився.

В іншій ємності підігріваємо масло, але не до кипіння. З'єднуємо яйця з цукром, молоко з дріжджами і розтопленим маслом. Перемішуємо акуратно.

Заздалегідь просіяне борошно ділимо на дві частини. В одну кладемо дрібку солі й додаємо потроху до рідкої частини, постійно помішуючи. Коли перша порція борошна повністю розчиниться, вводимо іншу за таким же принципом.

Замішуємо тісто. Перекладіть тісто в окрему миску, змащену олією, закрийте зверху паперовим рушником або плівкою і залиште підійматися на годину.

Приготуйте начинку: змішайте цукор з корицею. Тісто розгорніть у великий прямокутник товщиною близько 0,6 см та змастіть маслом і посипте цукром і корицею.

Загорніть тісто в рулет по довгому краю.

Готовий рулет поріжте на однакові шматочки шириною від 3 до 5 см.

Викладіть на деко, застелене пергаментом. Між шматочками лишить відстань. Накрийте деко рушником і залиште в теплому місці ще на 35 хвилин.

Випікайте булочки в розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин. Слідкуйте за скоринкою, аби визначити готовність.

Дайте охолонути і поки готуйте начинку. У глибокій мисці змішайте рікотту або маскарпоне, або інший вершковий крем з молоком та цукровою пудрою. Можете додати ваніль. Збийте вінчиком до однорідності.

Змастіть ще теплі сіннабони начинкою.

Також ви можете зробити крем із згущеного молока.

2 яйця змішайте з 250 грамами сирого згущеного молока і поставте на маленький вогонь. Доведіть до загустіння, але не до кипіння. Не забувайте інтенсивно помішувати під час варіння. Перед тим, як полити сіннабони, дайте крему трохи охолонути.

Також ви можете приготувати смачний хліб з оливками.