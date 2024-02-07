Салат з куркою та ананасами: як приготувати пікантну та смачну страву

Салат з куркою та ананасами можна приготувати і на святковий стіл. І просто так, на вечерю.

Салат з курячою грудкою та ананасами – популярна святкова страва. Але ніхто не може вам заборонити вам приготувати його на вечерю.

Обов'язковими інгредієнтами салату є яйця, сир та майонез, за бажанням можна додати гриби та кукурудзу. Курку для цього салату відварюють, або запікають у духовці, або на пательні під кришкою. Рецептом поділились на сайті Yasensvit.

Салат з куркою та ананасами

Інгредієнти:

три яйця;

куряче філе — 300 г;

консервований ананас — 200 г;

печериці — 300 г;

твердий сир — 80 г;

майонез;

олія, сіль.

Курячі грудки відваріть до готовності без спецій і остудіть. Наріжте невеликими кубиками.

Печериці наріжте тонкими слайсами і підсмажте до готовності на олії, посоліть, поперчіть. Потім лишить остигати.

Відваріть яйця круто, очистить та наріжте кубиками. Кільця ананаса дістаньте із сиропу і також наріжте кубиками.

Сир натріть на великій тертці. Починаємо збирати салат. Першим шаром покладіть шматочки курки, зверху смажені печериці. Промажте тонким шаром майонезу.

Після грибів викладіть шматочки ананаса, потім яйце. Знову помажте майонезом. Посипте щедрою порцією сиру і відправте салат на 1-2 години в холодильник, щоб він просочився.

Подавайте до столу охолодженим.

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