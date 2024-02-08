Ідеальний сніданок: як приготувати яблучні оладки на кефірі

Оладки з яблуками на кефірі виходять пишними та смачними. І вони допоможуть почати ваш новий день смачно.

Оладки на кефірі неймовірно просто готуються і їх легко можна доповнити смачними начинками. Яблука для цієї мети підходять ідеально.

Щоб такі оладки вийшли такими, як треба, вибирайте максимально свіжий кефір. І заздалегідь дістаньте його з холодильника. Рецептом поділилися на сайті Yasensvit.

Борошно слід просіяти, щоб оладки вийшли пишними. Не кладіть занадто багато цукру, інакше оладки підгоратимуть. Розпушувач можна замінити на соду, але не забудьте погасити її оцтом або лимонним соком.

Яблучні оладки на кефірі

Інгредієнти:

яйця — 2 шт;

кефір — 250 мл;

цукор — 100 г;

борошно — 1 склянка;

тверді яблука — 2 шт;

дрібка солі;

розпушувач — 1 ч. л.;

рафінована рослинна олія (для смаження).

Яблука очистіть від шкірки і серцевини, наріжте тонкими часточками, полийте лимонним соком і залиште до моменту смаження.

Збийте яйця з дрібкою солі та двома столовими ложками цукру до тонкої білої пінки. Додайте кефір. У цю суміш просійте борошно, додайте розпушувач і перемішайте все, поки не вийде густе тісто. Дайте постояти 10-15 хвилин.

Смажте оладки на розігрітій сковорідці, на невеликій кількості рослинної олії.

Набирайте тісто столовою ложкою і відправляйте на сковороду, щоб зробити підкладку для начинки. Потім розкладіть по "острівцях тіста" з тістом по 2-3 часточки яблук і на саме яблуко додайте трохи цукру для солодкості.

Накрийте начинку шаром тіста, трохи меншим, ніж перший, і переверніть оладки лопаткою. Робіть усе оперативно, щоб оладки не підгоріли.

Подавайте готові оладки з медом або йогуртом. Якщо цей спосіб вам здається складним, просто додайте дрібно нарізане яблуко в тісто.

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