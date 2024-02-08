Найпопулярніший десерт: як приготувати знаменитий Київський торт удома

Цей фантастичний десерт можна приготувати вдома. Хоч це і нелегко, але результат вас здивує.

Київський торт — це фактично візитна картка української столиці та один із найпопулярніших десертів. Хрусткі, повітряні коржі та ніжний масляний крем Шарлотт свого часу зробили справжню революцію. Адже в 1950-х були популярні бісквітні торти. Рецептом поділилися на сайті Yasensvit.

Київський торт, як будь-яка вже легендарна страва, з часом обріс легендами. Одна з них свідчить, що унікальний десерт придумали завдяки помилці, коли білкові коржі зробили випадково. А інша — що торт придумала якась практикантка.

Офіційними авторами десерту вважаються Анна Курило та Галина Фастовець-Калиновська.

Київський торт

Інгредієнти:

горіхи — 150 г;

борошно пшеничне — 75 г;

цукор — 355 г;

яйця — 4 шт;

молоко — 170 мл;

масло вершкове — 200 г;

ванільний екстракт — 1 ч. л.;

натуральний какао порошок — 1 ч. л.;

дрібка солі.

Спочатку робимо коржі. Зараз Київський торт готують із фундуком, раніше до коржів додавали кеш'ю. А ось арахіс краще не використовувати, бо це взагалі не горіхи, а бобові.

Обсмажте горіхи на сухій сковорідці кілька хвилин, потім остудіть і поріжте на невеликі шматочки.

Просійте борошно, додайте до нього 185 грамів цукру і подрібнені горішки. Перемішайте, залиште суміш убік.

Приготуйте чисту, ідеально суху, глибоку миску. Відокремте білки від жовтків. Білки збийте до стану міцної білої піни. Потім введіть 50 грамів цукру в два заходи і збийте білки до стійких піків.

З'єднайте білкову масу і горіхову суміш, перемішуючи лопаткою з силікону.

Підготуйте тепле деко. Для цього достатньо залишити його в духовці на 5 хвилин за температури 110°С.

З отриманої кількості тіста у вас вийде три коржі, якщо укласти їх у форму 18-20 см діаметром.

Відправте коржі в духовку за температури 150° С і ввімкніть режим конвекція на півтори години. Ідеально, якщо зовні корж сухий і за легкого натискання палець злегка провалюється всередину.

Готові коржі необхідно залишити при кімнатній температурі мінімум на 6 годин.

Тепер готуємо масляний крем Шарлотт. Змішуємо віночком 170 мл молока, 120 грамів цукру, 4 жовтки і ставимо на повільний вогонь. Яєчно-молочну суміш необхідно постійно перемішувати, і щойно крем почне густіти і кипіти, зніміть крем із плити і продовжуйте перемішувати вінчиком.

Коли крем остигає, збийте вершкове масло і додайте молочно-яєчну масу, а також ванільний екстракт, продовжуючи весь цей час збивати крем.

Частину можна змішати з какао-порошком.

Підрівняйте коржі ножем, промажте коржі білим масляним кремом, закрийте всі боки по периметру, присипте крихтою. Зверху покрийте шоколадним кремом. І прикрасьте, як вам хочеться.

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