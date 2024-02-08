Найпопулярніший десерт: як приготувати знаменитий Київський торт удома
Цей фантастичний десерт можна приготувати вдома. Хоч це і нелегко, але результат вас здивує.
Київський торт — це фактично візитна картка української столиці та один із найпопулярніших десертів. Хрусткі, повітряні коржі та ніжний масляний крем Шарлотт свого часу зробили справжню революцію. Адже в 1950-х були популярні бісквітні торти. Рецептом поділилися на сайті Yasensvit.
Київський торт, як будь-яка вже легендарна страва, з часом обріс легендами. Одна з них свідчить, що унікальний десерт придумали завдяки помилці, коли білкові коржі зробили випадково. А інша — що торт придумала якась практикантка.
Офіційними авторами десерту вважаються Анна Курило та Галина Фастовець-Калиновська.
Київський торт
Інгредієнти:
- горіхи — 150 г;
- борошно пшеничне — 75 г;
- цукор — 355 г;
- яйця — 4 шт;
- молоко — 170 мл;
- масло вершкове — 200 г;
- ванільний екстракт — 1 ч. л.;
- натуральний какао порошок — 1 ч. л.;
- дрібка солі.
Спочатку робимо коржі. Зараз Київський торт готують із фундуком, раніше до коржів додавали кеш'ю. А ось арахіс краще не використовувати, бо це взагалі не горіхи, а бобові.
Обсмажте горіхи на сухій сковорідці кілька хвилин, потім остудіть і поріжте на невеликі шматочки.
Просійте борошно, додайте до нього 185 грамів цукру і подрібнені горішки. Перемішайте, залиште суміш убік.
Приготуйте чисту, ідеально суху, глибоку миску. Відокремте білки від жовтків. Білки збийте до стану міцної білої піни. Потім введіть 50 грамів цукру в два заходи і збийте білки до стійких піків.
З'єднайте білкову масу і горіхову суміш, перемішуючи лопаткою з силікону.
Підготуйте тепле деко. Для цього достатньо залишити його в духовці на 5 хвилин за температури 110°С.
З отриманої кількості тіста у вас вийде три коржі, якщо укласти їх у форму 18-20 см діаметром.
Відправте коржі в духовку за температури 150° С і ввімкніть режим конвекція на півтори години. Ідеально, якщо зовні корж сухий і за легкого натискання палець злегка провалюється всередину.
Готові коржі необхідно залишити при кімнатній температурі мінімум на 6 годин.
Тепер готуємо масляний крем Шарлотт. Змішуємо віночком 170 мл молока, 120 грамів цукру, 4 жовтки і ставимо на повільний вогонь. Яєчно-молочну суміш необхідно постійно перемішувати, і щойно крем почне густіти і кипіти, зніміть крем із плити і продовжуйте перемішувати вінчиком.
Коли крем остигає, збийте вершкове масло і додайте молочно-яєчну масу, а також ванільний екстракт, продовжуючи весь цей час збивати крем.
Частину можна змішати з какао-порошком.
Підрівняйте коржі ножем, промажте коржі білим масляним кремом, закрийте всі боки по периметру, присипте крихтою. Зверху покрийте шоколадним кремом. І прикрасьте, як вам хочеться.
Також ви можете приготувати смачні яблучні оладки на кефірі.