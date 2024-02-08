Форшмак з оселедця: як приготувати смачну закуску

Форшмак — це дуже смачна цікава і корисна закуска. І щоб її приготувати, потрібно мінімум інгредієнтів.

Форшмак традиційно готують в Одесі. А колись це був смачний спосіб приготувати оселедець, який виявився занадто солоним. Є безліч варіантів його приготування, але рецепт, запропонований кулінарним блогером, який пише під ніком lanas_diet, безумовно, один із найпростіших.

Форшмак готують згідно уподобань різними способами: хтось перебиває всі інгредієнти у блендері, хтось перекручує на мʼясорубку, але якщо нарізати все дрібно, то вийде більш фактурна консистенція. Тож обирайте самі.

Краще взяти смачну салатну цибулю. Але якщо салатної немає, то поріжте звичайну дрібно та залийте окропом, щоб прибрати гіркоту.

Форшмак

Інгредієнти:

оселедець — 250 г;

половинка солодкої салатної цибулини, або маленька цибулина;

варене яйце;

половинка яблука;

сік лимону;

мʼяке вершкове масло — 50 г.

Усі інгредієнти ріжемо дрібно. Яблуко чистимо, перед тим, як нарізати та збризкуємо лимоном, щоб не темніло. Якщо не любите кислинку, то збризкувати не обовʼязково. Додаємо вершкове масло і все гарно перемішуємо.

Форшмак готовий, можна поставити у холодильник на годину. Подавайте форшмак на підсмажених грінках.

Часто у форшмак ще додають замочений в молоці хліб або булку, але спробуйте саме цей варіант із мінімумом інгредієнтів.

Якщо ви купили цілий оселедець, то його треба почистити. І Фокус раніше писав, як це зробити правильно.