"Готуйтесь до життя Північної Кореї": експерт про ідею створення ядерної програми в Україні

Президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї з боку лідера РФ Володимира Путіна є реальною. Нардеп Олексій Гончаренко відреагував на це пропозицією розпочати в Україні власну ядерну програму. Це необхідно країні, щоб вижити, вважає він, навіть якщо партнери відмовляться підтримати таке рішення. Фокус запитав експерта Олексія Їжака, чи справді сьогодні Україні необхідна власна атомна бомба.

У понеділок, 19 червня, президент США Джо Байден під час бесіди з групою донорів у Каліфорнії заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї Володимиром Путіним є цілком реальною.

"Коли я виступав тут близько двох років тому і говорив, що мене турбує пересихання річки Колорадо, всі дивилися на мене, як на божевільного. Вони дивилися на мене так само як і тоді, коли я сказав, що мене турбує, що Путін може застосувати тактичну ядерну зброю. Це реально", — сказав Байден.

Народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко відреагував на слова Байдена пропозицією створити в Україні свою ядерну зброю.

"Потрібно направити офіційний запит до США щодо можливості розміщення ядерної зброї на території України (чомусь РФ у Білорусі може розміщувати, а на нашій території США – ні)", — написав у своєму Telegram-каналі нардеп.

Якщо союзники відмовлять у розміщенні ядерної зброї, Гончаренко пропонує відновити ядерну програму в Україні.

"Секретно, не секретно. Введуть проти нас санкції, не введуть. Це немає ніякої різниці. Нам потрібна своя зброя. Якщо у нас буде ядерна зброя — Росія не вдарить. Якщо не буде — вдарить. Ця логіка проста, як стіна. Ми боремось за виживання. В цій боротьбі немає ні норм, ні правил. Єдине завдання — вижити", — сказав він.

Нардеп наголосив на важливості заяви Байдена. Він вважає, що якщо надійшов такий сигнал, то загроза реальна, а отже потрібні заходи у відповідь у вигляді власної ядерної зброї.

Імовірність ядерного удару — 3-5%

Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, вважає, що застосування Росією ядерної зброї наразі залишається на рівні 3-5% ймовірності.

На думку експерта, якщо Росія наважиться завдати ядерного удару, то він буде демонстративним. Обов'язково в ясну погоду, поряд із якимось населеним пунктом, можливо в промзоні — щоб якнайбільше людей стали свідками "гриба". При цьому, за словами Їжака, це буде схоже на вибух у порту Бейрута 2020 року, коли вибухнули 2750 тонн аміачної селітри.

"Російські пропагандисти й сам Путін, говорячи про ядерний удар, малюють перед нами картинку з Хіросіми та Нагасакі, але ні — насправді все це виглядатиме як у Бейруті. Головне в такому демонстративному ударі — велика кількість глядачів. Це необхідно, щоб залякати і Україну, і Захід", — вважає Їжак.

При цьому він наголошує, що Україна не готова мати власну атомну бомбу.

"Ядерна зброя — це не тільки право, а й певні обов'язки. Ось ми бачимо зараз країну, яка вирішила, що ядерна зброя — це лише право, якийсь "божий дар", який дозволяє робити все, що хочеш. У результаті це призвело до політичного божевілля. Щоб мати чи хоча б частково контролювати ядерну зброю, необхідна певна зрілість політичної системи в самій країні. Якщо цього немає, то ядерна зброя піде не на користь, а лише на шкоду. І це, зокрема, стосується й України", — каже Фокусу Їжак.

На його думку, чудовою відповіддю на демонстративний ядерний удар стане постачання Україні 1000 ракет ATACMS. Це буде набагато корисніше, ніж ядерна програма, яка ніяк не зупинить РФ, а ще більше підбадьорить Путіна в його діях, упевнений експерт.

Якщо у Польщі немає, то й Україна не матиме

"Теоретично США справді здатні розмістити на території України ядерну зброю. Це може бути воднева бомба B61, налаштована під сучасні винищувачі F-35. Або інший носій, наприклад, європейський Eurofighter Typhoon. Але зараз навіть Польща не може отримати ядерний арсенал, бо у США не бачать необхідності цього. Так що для нас питання отримання ядерних боєголовок постане лише після завдання РФ першого удару", — каже експерт.

Україна може і самостійно створити ядерну зброю, але якщо Київ піде на такий крок, виступивши проти політичної волі своїх партнерів, то ризикує опинитися в одній компанії з Іраном та Північною Кореєю, наголошує Їжак.

"Мені здається, що слова Олексія Гончаренка дуже схожі на заклики російського політолога Сергія Караганова. Він запропонував РФ застосувати ядерну зброю, попри все. Навіть якщо весь світ буде проти, навіть якщо Китай з Індією не підтримають, Путін все одно, на думку Караганова, має завдати удару першим, щоб усі навколо боялися. Ось Гончаренко зараз пропонує щось схоже. Такі розмови точно не гарантують нам безпеку", — вважає експерт.

Якщо Україна самостійно, всупереч волі партнерів, почне ядерну програму, то українці в найближчі 20 років житимуть як у Північній Кореї, підкреслює він.

Нагадаємо, за словами представника української розвідки Андрія Юсова, у Кремлі розуміють, що застосування смертоносної зброї назавжди позбавить влади Володимира Путіна, але відкидати цей ризик не варто.