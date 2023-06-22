Мають право на 100 тис. грн, а отримують лише 1000 грн: як оформити компенсацію за поранення

Військовослужбовці ЗСУ, які отримали поранення або інвалідність на війні, мають право на грошову компенсацію. Керівник адвокатського бюро "Панфілова та Партнери" розповіла, що потрібно знати солдату під час оформлення такої допомоги.

Військовослужбовці Збройних сил України після оформлення необхідних документів можуть розраховувати на грошову компенсацію за поранення на полі бою. Розмір такої допомоги сягає 100 тис. грн, але, на жаль, з тих чи інших причин не всі солдати з пораненнями її отримують.

"Варто наголосити на проблемі, що набирає сьогодні обертів, — виведення військовослужбовців "поза штатом" або, як це передбачає законодавство, у розпорядження відповідного командира під час лікування. Я майже щодня отримую відповідні звернення від поранених бійців. Це сумна негативна статистика", — говорить Фокусу адвокат Дар'я Панфілова, керівник адвокатського бюро "Панфілова та Партнери".

На практиці військовослужбовці з пораненнями отримують мізерні грошові виплати: 500-1000 грн. При цьому, за словами Панфілової, такі накази командира є правомірними, адже чинне законодавство (зокрема, Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ) передбачає, що якщо військовослужбовці перебувають на тривалому лікуванні у зв'язку з отриманим пораненням чи хворобою, наказ їхнього виведення в розпорядження командира може бути винесено з терміном — до їхнього повернення. Такі рішення допомагають із відновленням боєздатності підрозділу, де проходив службу поранений військовий, пояснює адвокат.

Однак виплата грошового забезпечення не відповідає закріпленим у законодавстві нормам про належне забезпечення військовослужбовця, особливо пораненого. Нерідко на їхньому утриманні перебувають маленькі діти або навіть цілі сім'ї, які стали вимушеними переселенцями.

"Мінімальні виплати для військових суперечать наказу Міністерства оборони України № 260 від 07.06.2018 р., де закріплено, що військовослужбовцю, зарахованому в розпорядження, грошова компенсація виплачується в тому розмірі, який він отримував відповідно до своєї займаної посади, але не більше ніж два місяці. Після двох місяців має бути ухвалено рішення про подальше проходження лікування або звільнення зі служби чи повернення до виконання військових обов'язків", — продовжує Панфілова.

За її словами, сьогодні необхідно на законодавчому рівні чітко врегулювати ситуацію, що виникла, і забезпечити реалізацію прав військових щодо належної грошової компенсації.

Які виплати передбачені

Відповідно до вищевказаного наказу № 260 грошову компенсацію за останніми займаними посадами виплачують за період звільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку з хворобою та перебуванням на лікуванні в лікарняних установах і у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою (відпустці за станом здоров'я), але не більше ніж чотири місяці з дня вибуття з військової частини (крім випадків, передбачених чинним законодавством України, триваліших строків перебування на лікуванні).

Грошова компенсація після чотирьох місяців безперервного перебування на лікуванні в лікарняних закладах виплачується на підставі висновку лікарняного закладу (військово-лікарської комісії), рішення командира військової частини щодо продовження перебування в лікарняних закладах та відповідно до вимог чинного законодавства.

Таким чином, під час лікування за військовослужбовцем має зберігатися грошове забезпечення за останньою займаною посадою. Крім цього, згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 168 від 28 лютого 2022 року зобов'язана нараховуватися виплата додаткової винагороди, збільшеної до 100 тис. грн.

Обов'язковою умовою для отримання виплати під час лікування є прив'язка поранення до категорії "важке".

"Також після поранення, що спричинило втрату працездатності військового, призначається одноразова грошова допомога, згідно зі ст. 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей" та постановою Кабінету міністрів України від 25.12.2013 № 975. Призначається вона після проходження МСЕК", — каже адвокат.

Розмір одноразової грошової допомоги безпосередньо залежить від ступеня втрати працездатності та групи інвалідності.

У 2023 році одноразова грошова допомога в разі встановлення інвалідності, отримання якої пов'язане із захистом Батьківщини або виконанням обов'язків військової служби, визначена в таких розмірах:

1 група інвалідності — 400-кратний прожитковий мінімум (1 073 600 грн);

2 група інвалідності — 300-кратний прожитковий мінімум (805 200 грн);

3 група інвалідності — 250-кратний прожитковий мінімум (671 000 грн).

Одноразова грошова допомога в разі встановлення інвалідності, пов'язаної з проходженням військової служби, визначена в таких розмірах:

1 група інвалідності — 120-кратний прожитковий мінімум (322 080 грн);

2 група інвалідності — 90-кратний прожитковий мінімум (241 560 грн);

3 група інвалідності — 70-кратний прожитковий мінімум (187 880 грн).

У разі встановлення ступеня втрати працездатності (без встановлення інвалідності), максимальна одноразова допомога становить 187 880 грн.

Необхідні документи

Для оформлення виплати бійцю необхідно звернутися до начальника Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ або до начальника Регіональної штатної військово-лікарської комісії та надати такі документи:

направлення або заяву на проведення військово-лікарняної комісії;

паспорт громадянина України та його засвідчену копію;

рядовий або сержант зобов'язані надати військовий квиток та його засвідчену копію, а також довідку про проходження військової служби; офіцер — посвідчення або військовий квиток офіцера запасу та його засвідчену копію і виписку з послужного списку;

усі медичні документи, що характеризують стан здоров'я до початку проходження військової служби, під час проходження військової служби та після звільнення;

документи військово-лікарської експертизи: свідоцтво про хворобу, довідку військово-лікарської комісії, оригінали та їх завірені копії;

довідку про обставини травми або її завірену копію та завірену копію Акта про нещасний випадок.

Адвокат радить військовослужбовцям, які дістали поранення, користуватися маршрутом на платформі Міністерства оборони України "Турбота".

Алгоритм дій на платформі "Турбота" Міністерства оборони Фото: Скриншот

Якщо виплати не призначають

Якщо під час лікування військовослужбовець не отримує виплати, Панфілова радить починати з рапорту про проведення перерахунку та виплати грошового забезпечення. У тому випадку, коли це не допомагає, вона рекомендує звернутися до кваліфікованих адвокатів у сфері військової справи. Якщо скарги до вищого командування недостатньо, для захисту прав потрібно звертатися до суду.

"У разі, коли військовослужбовець, сім'я зниклого або полоненого військового потребує правової допомоги у сфері військового права, вони можуть звернутися до Telegram-чату за консультаційною підтримкою, яку надають безоплатно", — каже керівниця адвокатського бюро "Панфілова та Партнери".

Раніше Фокус писав про те, як військовослужбовцю оформити довідку про обставини отримання поранення, згідно з якою, зокрема, здійснюються виплати грошової компенсації.