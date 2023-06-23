Через лояльність МАГАТЕ: Україну можуть звинуватити в теракті у разі підриву ЗАЕС, — експерт

Міжнародне агентство з атомної енергії не підтверджує інформацію про замінування ставка-охолоджувача ЗАЕС, таким чином спростовуючи загрозу підриву, про яку попереджає українська розвідка. На думку військового аналітика Олексія Гетьмана, РФ готується звинуватити Україну в можливому підриві станції і в цьому їй може допомогти безпосередньо МАГАТЕ.

У четвер, 22 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними української розвідки і СБУ, Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС із викидом радіації. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), зі свого боку, повідомило, що на самій станції, включно зі ставком-охолоджувачем, мін не виявили. За їхньою інформацією, заміновано лише периметр атомної електростанції.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі пояснив, що аналіз, проведений агентством, показав, що наявність вибухового пристрою в зазначених місцях не відповідає стандартам безпеки. Однак він зазначив, що основні функції безпеки об'єкта нібито не будуть суттєво порушені.

На думку військового аналітика, майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, заява МАГАТЕ може свідчити про те, що Росія планує звинуватити Україну в можливому підриві запорізької АЕС, і аналіз агентства такого роду їм у цьому дуже допоможе.

Гроссі та Путін

"Якби МАГАТЕ займали нейтральну позицію, це вже було б щонайменше дивно, адже захоплення росіянами Запорізької АЕС і мінування навіть периметра станції — це і є тероризм. Виходить, що МАГАТЕ дуже лояльні до Росії", — каже Фокусу Гетьман.

За словами військового аналітика, варто звернути увагу на два важливі моменти: по-перше, одним із заступників директора агентства, як і раніше, залишається росіянин Михайло Чудаков. Це вже саме по собі ставить під сумнів неупередженість міжнародної комісії. По-друге, МАГАТЕ явно ігнорує принцип "не вступати в переговори з терористами", додає експерт.

"Гроссі їздив на зустріч до Путіна обговорювати, як гарантувати безпеку станції. Але від кого вони хотіли її убезпечити? Мабуть, від України. Це просто дико, коли глава агентства, що стежить за безпекою на АЕС, вирушає на зустріч до глави держави, яка захопила цю станцію, щоб обговорити її збереження", — продовжує Гетьман.

Остання заява МАГАТЕ про відсутність мін на самій ЗАЕС зайвий раз демонструє позицію агентства в ситуації, що склалася. Повідомляючи про відсутність загрози й водночас наголошуючи, що периметр станції все ж заміновано, Гроссі дає посил світовій спільноті, що росіяни нібито намагаються зберегти Запорізьку АЕС, вважає співрозмовник Фокусу.

"Якщо станцію дійсно підірвуть, то в цьому, я впевнений, звинуватять саме Україну. Пошлються на висновок комісії МАГАТЕ, де чітко сказано, що ставок-охолоджувач ЗАЕС не був замінований, а вибухівка по периметру — "захист від українського наступу". Цей звіт агентства не що інше, як інформаційна підготовка до звинувачень. Не просто дрібні натяки, а впевнені кроки в цьому напрямку", — каже військовий аналітик.

Україна має почати готуватися до такого можливого сценарію — посилювати дипломатичну роботу Міністерства закордонних справ і думати, як не допустити інформаційну провокацію такого роду. В іншому разі, за словами Гетьмана, нам потім довго доведеться доводити, що не Україна стоїть за катастрофою на Запорізькій АЕС.

Військовий аналітик, полковник запасу ЗСУ Роман Світан також вважає, що МАГАТЕ в питанні безпеки ЗАЕС не на боці України.

"Якби представники агентства підтвердили наявність мін на станції, то до них виникло б багато запитань. Починаючи з того, як вони це допустили, і закінчуючи тим, чому не розірвали контракти з "Росатомом". Тому їм вигідно говорити, що мін немає або вони не бачили, як мінували станцію", — коментує Світан.

Після ЗАЕС настане час "Кримського титану"

Навіть якщо Росія зважиться підірвати частину Запорізької АЕС, погрози з Москви не припиняться, наполягає Гетьман.

"Після цього вони можуть погрожувати підривом заводу "Кримський титан" в окупованому Армянську, тобто їхній ядерний шантаж не припиниться. Навпаки, зараз РФ підвищує градус загроз. Якщо раніше вони намагалися шантажувати Україну тактичною ядерною зброєю, то тепер вони використовують у своїй риториці можливість використання міжконтинентальної балістичної ядерної ракети. І ця загроза спрямована не стільки на адресу України або європейських країн, розташованих поруч, а безпосередньо на адресу США", — пояснює Гетьман.

За його словами, президент Росії розуміє, що програє війну. Для нього це обернеться не тільки політичним кінцем, а смертю в буквальному сенсі слова. Тому він намагається погрожувати всім, що є в арсеналі Росії.

Світан, зі свого боку, припускає, що підрив Запорізької АЕС не доцільний з військової точки зору. Ба більше, це насамперед вплине на російські війська, оскільки їм доведеться відразу ж іти вглиб Криму.

Раніше Фокус писав про те, що якщо на заводі "Кримський титан" станеться вибух, можуть бути зачеплені кислотні накопичувачі, які формуються протягом тривалого часу.

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