У ванну — за графіком. Водоканали масово відключатимуть воду під виглядом ремонту, — експерти

Підвищення граничних цін на електроенергію для бізнесу до 7,2 тисячі гривень за МВт/год вплине на роботу водоканалів у години пік. Багато підприємств ризикують загрузнути в боргах. Виникне проблема — покривати витрати з бюджету або відключати електрику.

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення підвищити тарифи практично для всіх водоканалів країни. Таким чином українці стали б платити за воду в середньому на третину більше. Президент України Володимир Зеленський і Міненерго розкритикували це рішення, і НКРЕКП поки залишила тарифи на колишньому рівні. Споживачі зітхнули з полегшенням, але під загрозою опинилися самі працівники водоканалів.

"Тарифи на воду заборонили піднімати, а на електроенергію — дозволили. Виходить у водоканалів немає коштів, щоб розрахуватися за електрику. Таким чином, щоб не шкодити населенню, відключати подачу електрики будуть не для насосів, які подають воду, а до робочих приміщень водоканалів. Насос працює, вода є, а головний офіс із бухгалтерією, що робить відповідні прорахунки, і пульт управління — знеструмлені", — навів приклад Фокусу директор Аналітичного центру "Асоціація міст України" Ярослав Рабошук.

Якщо залишити чинні тарифи на воду, багато водоканалів ризикують загрузнути в боргах за електроенергію. Виникає проблема — держава має покривати їхні витрати з бюджету, чи постачальники почнуть відключати електроенергію? Є ймовірність, що в будинках українців вода буде не цілодобово, а за графіками, підкреслює фахівець.

Електрика в Україні за європейськими цінами

НКРЕКП наприкінці червня встановила нові price caps за електроенергію для бізнесу і підприємств: "на добу наперед" (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) і балансуючому ринку. Саме цей вид тарифів застосовується для водоканалів.

У категорії РДН і ВДР максимальний тариф у період мінімального навантаження в енергомережі з 23:00 до 7:00 підвищили з 2 до 3 тисяч гривень за МВт/год. У період максимального навантаження з 7:00 до 19:00 тариф зросте з 4 до 5,6 тисяч гривень за МВт/год. А з 19:00 до 23:00 (пікове навантаження) — з 4 до 7,2 тисяч гривень за МВт/год. НКРЕКП встановила на балансуючому ринку максимальну граничну ціну на рівні 125% від ціни РДН.

Експерт з питань ЖКГ, тарифів і питань комунального господарства Олег Попенко в бесіді з Фокусом відзначає безпосередній вплив підвищень тарифів на роботу водоканалів, особливо в години пік. До вищевказаних цін від НКРЕКП, за його словами, треба додавати ще націнку обленерго.

"Це дуже великі, європейські ціни. Водоканали дозволяють собі профанації — заявляти про відключення води. Звісно, на це ніхто не піде. Обмежувати подачу води теж вони не можуть. Максимум — відключення в години мінімального навантаження з 13:00 до 15:00", — зауважує експерт.

За твердженням Попенка, "Київтеплоенерго" відключає гарячу воду в будинках киян на все літо, щоб не влазити у збитки, і часто пояснює це ремонтом.

"Улітку водоканали витрачають весь газ на прогрівання води. Взимку витрат суттєво менше, адже енергія береться з виробництва опалення. Усі хочуть багато заробляти. Інші водоканали можуть зупиняти подачу води під виглядом ремонту", — пояснив він проблему.

Ввести усереднений тариф на воду по Україні не можна — у кожного населеного пункту він різний. Багато що залежить від кількості абонентів: що менше, то збитковіший водоканал.

"У Луцьку тариф на водопостачання та відведення — 25 гривень за кубометр, а в Києві — 60. У Житомирі та Вінниці — 50 гривень. Багато що залежить, звідки вода береться. У Полтаві в деяких місцях її беруть із глибини в 1 кілометр, а свердловинам понад 100 років. За останні 8-9 років усі водоканали піднімали тарифи більше ніж у 10 разів. А результату мало, роботу водоканалів не перевіряють", — резюмує експерт.

Нагадаємо, прем'єр України Денис Шмигаль говорив, що рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на воду йде кардинально в розріз із політикою уряду.

Фокус раніше писав про тарифи на газ для українців у липні. Залежно від газопостачальника ціни на блакитне паливо будуть перебувати в межах від 7,70 до 9,99 гривень за кубометр.