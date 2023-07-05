ЗС РФ втрачають Кліщіївку: що відбувається в селі та чому воно важливе для повернення Бахмута

ЗСУ закріпилися на досягнутих рубежах у районі Кліщіївки, кажуть у Генштабі. Російські воєнкори скаржаться, що окупанти залишили ділянку фронту поруч із селом через "снарядну дієту". Фокус з'ясовував, наскільки близько оперативне оточення Бахмута.

Збройні Сили України провели вдалі атаки в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Спікер Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив про продовження наступу ЗСУ на північ і південь від Бахмута.

"Українські війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають його з раніше захоплених рубежів. У районі Кліщіївки — частковий успіх [ЗСУ], закріплюються на досягнутих рубежах", — зазначив Ковальов.

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти чинять потужний опір, вводять резерви і зазнають великих втрат.

"Снарядна дієта" заважає контролювати Кліщіївку

Російський воєнкор Олександр Сладков заявив, що загарбники залишили ділянку фронту в районі Кліщіївки через "снарядну дієту".

"Бахмут під вогневим контролем ЗСУ. Жодного поганого слова не можу сказати про наших хлопців, які відійшли... Без сили сильним не будеш. Слабкі не перемагають. Місто Бахмут під загрозою штурму. Утримаємо? Та хто ж знає?" — запитав пропагандист.

ЗС РФ залишили ділянку фронту в районі Кліщіївки через брак боєприпасів

Так званий перший заступник міністра інформації "ДНР" Данило Безсонов заявив, що ЗС РФ контролюють село.

"Щойно написали бійці з району Кліщіївки. Кліщіївка наша. Четверту добу противник активно атакує наші позиції з кількох боків, за добу в середньому близько 20 атак", — зазначив він.

Схожі дані озвучував і радник глави окупаційної адміністрації Донецької області Ян Гагін. За його словами, Кліщіївка все ще окупована, а ЗСУ намагаються відбити населений пункт і розташовану поруч висоту, з якої зручно контролювати частину Бахмута.

ЗСУ все ближче до оперативного оточення Бахмута

Військовий аналітик, полковник Петро Черник у розмові з Фокусом підтвердив дані Генштабу ЗСУ щодо ситуації в Кліщіївці.

"Якщо є підтверджені та гарантовані дані про наш успіх на цій ділянці, значить він там є. Успіхи в Кліщіївці — це ще один крок у створенні оперативного оточення Бахмута", — каже він.

Черник порівнює важливість цього села з пляшкою води: уся пляшка — це Бахмут, а горлечко, через яке витікає вода, — це Кліщіївка.

"ЗСУ наблизилися до цього горлечка, але ще не повністю його контролюють", — підкреслив експерт.

Що стосується Бахмута, місто виконало завдання в стратегічному плані. Як зазначив Черник, це серйозний плацдарм, на якому ЗСУ перемололи велику кількість живої сили і техніки армії Росії.

Окупанти перетворили забудову Бахмута на щебінь Фото: Генштаб ЗСУ

"Бахмут має велике ідеологічне значення для РФ — вони заявили на весь світ, що взяли його. Насправді взяли 95%, але не 100%. Є таке поняття, як парадокс Бахмута. Коли місто утримували українські солдати, там була щільна міська забудова. Це допомагало ЗСУ краще маневрувати. Після тривалих міських боїв окупанти перетворили будинки на щебінь. Усі основні висоти навколо міста контролюють наші військові, тому ЗС РФ створили самі собі пастку. Бахмут повністю прострілюється і нагадує тир", — зауважив він.

За словами Черника, якщо вдасться створити оперативне або повне оточення Бахмута, узяти в полон кілька тисяч росіян, це буде глобальна перемога ЗСУ, з якої почнеться каскадний обвал фронту.

Нагадаємо, військові 26-ї артилерійської бригади ЗСУ успішно застосували САУ Krab по ворожій установці РСЗВ БМ-21 "Град" під Бахмутом.

Командир розвідувального підрозділу "Терра" Микола Волохов заявив, що Сили оборони України останні місяці стабільно просуваються на Бахмутському напрямку.