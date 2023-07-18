Повістку не вручали, але в базу ухильників внесли: нові схеми мобілізації в Україні

Тепер і без отримання повістки можна стати ухильником. Принаймні так переконують працівники ТЦК, вдаючись до нових механізмів мобілізації. Фокус запитав у юристів, що робити, якщо воєнкоми погрожують статтею 210 КУпАП.

У соцмережах поширюється інформація про нові механізми мобілізації працівниками Територіальних центрів комплектування спільно з поліцією.

На вулиці людину зупиняють співробітники правоохоронних органів і просять пред'явити документи. Після цього перевіряють по базі і повідомляють, що вона перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації. Одразу викликають співробітників ТЦК, які пропонують проїхати до військкомату для з'ясування ситуації, а там уже виписують повістку.

Є й випадки, коли воєнкоми в супроводі поліції приходять додому і вимагають документи для встановлення особи та підтвердження місця реєстрації. Якщо людина відмовляється показати паспорт — погрожують статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ця норма закону передбачає адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку. Зокрема, неявку військовозобов'язаного, резервіста або призовника до територіального центру комплектування без поважних причин за викликом. Тобто співробітники ТЦК ще до вручення повістки "записують" людину в ухильники.

"Працівники ТЦК не мають права нічого вимагати, тим більше погрожувати. І якщо воєнкоми підходять до вас без супроводу поліції, вони прирівнюються до звичайних громадян — все одно що перехожий, який вимагає показати паспорт", — каже Фокусу адвокат юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS Микола Максимов.

Якщо ж до будинку прийшли співробітники ТЦК і поліція — людина має право не пускати таких гостей і відмовитися надавати паспорт. Квартира або приватні володіння не є громадським місцем де дозволена перевірка документів.

"Повноваження співробітників ТЦК збільшуються в супроводі поліції, але і в такому випадку примушувати або затримувати людину без підстав заборонено законом. Щоб притягнути за ухилення від мобілізації, необхідно щоб було складено адміністративний протокол, а щоб його скласти, перш за все, потрібно, щоб людина порушила статтю закону, щонайменше, не з'явилася за врученою їй повісткою", — каже Максимов.

Але навіть якщо одного разу не з'явитися за повісткою до військкомату, за словами адвоката, відразу потрапити в розшук за ухилення — шанси мінімальні.

Замість бази ухильників використовують систему "Армор"

В Україні існує спеціальна база "Армор" — інформаційно-пошукова система МВС. За допомогою неї поліція може дізнатися відомості про особу, яку перевіряють. Наприклад, про реєстрацію транспортних засобів, або всі незаконні дії людини за десятиліття, навіть якщо вона виправдана за певними статтями. Саме за цією системою можуть перевіряти на ухилення від мобілізації, адже іншої окремої бази ухильників поки що не існує.

Українці в соцмережах розповідають, що під час перевірки документів поліція нібито знаходить інформацію про порушення закону про мобілізацію саме в цій системі. Хоча в більшості випадків це лише блеф, адже неможливо стати ухильником ще до вручення повістки. Та й потрапити в базу після однієї неявки до військкомату теж складно, підкреслюють адвокати.

"Якщо поліція при перевірці документів повідомляє, що вас розшукують як ухильника, спочатку вони повинні скласти протокол про затримання і викликати адвоката, і лише після цього доставить до відділку, а не до відділення ТЦК, — вони в такому разі не мають жодного відношення до того, що відбувається", — каже Фокусу адвокат Ростислав Кравц.

Також поліція має пред'явити підстави — лист із військкомату про те, що саме ви в розшуку, і складений адміністративний протокол про порушення, каже експерт.

Оскаржити вручення повістки неможливо

За словами адвоката Дар'ї Панфілової, якщо людина раніше не отримувала повістки, то й бути в "реєстрі ухильників" не може, але непоодинокими є випадки, коли саме в такий спосіб, при перевірці документів, вносять у базу і вручають повістки. Але навіть такі нечесні способи вручення повісток оскарженню не підлягають.

"Процедура вручення повісток не оскаржується, про це вже є рішення Верховного суду. Ба більше, вручено повістку чи ні, це не звільняє людину від обов'язку оновити дані та пройти медичний огляд", — говорить Фокусу керівник адвокатського бюро "Панфілова та Партнери".

За словами адвоката, якщо необґрунтовано виписано штрафи або відкрито кримінальне провадження за статтею за ухилення від мобілізації, у такому разі можна залучати адвоката і доводити неправомірність дій. Але якщо повістку видано під розпис людини, довести про незаконний механізм її вручення буде неможливо, підкреслює Панфілова.

Нагадай, мешканець Хмельниччини отримав вирок — 3 роки позбавлення волі — за ухилення від мобілізації. Як з'ясувалося, чоловік отримав повістку та мав прибути до одного з відділень Хмельницького обласного ТЦК та СП, але не зробив цього — не виконав вимог законодавства щодо мобілізації.