Виїхав до Європи — залишився без дитини. Дітям до 18 років буде складніше покинути Україну, — нардеп

Згідно з європейськими законами, самостійно подорожувати дозволено з 18 років, до цього віку — у супроводі офіційного представника. Українським законом дозволено виїжджати за кордон після виповнення 16 років, і ось тут виникає проблема. Європейські соцслужби можуть направити українського підлітка під опіку іноземців, якщо з ним не буде одного з батьків.

Українські нардепи розробили законопроєкт №9480, що обмежує виїзд підлітків за кордон. Ініціативу політики пояснили захистом прав дітей під час тимчасового виїзду з України.

Пропоную обмежити вільний виїзд підлітків віком до 18 років і дозволити такі поїздки тільки в супроводі одного з батьків, опікунів, піклувальників або прийомних батьків. Якщо дитина позбавлена батьківського піклування, дозвіл на виїзд дає орган опіки та піклування.

Самостійно виїжджати в інші країни зможуть виключно після виповнення 18 років. У ЄС занепокоєні зростанням кількості дітей без супроводу, які були змушені покинути Україну через збройну агресію Росії, вважають законодавці.

"Норми українського законодавства дозволяють самостійний виїзд дітей із 16 років, а в країнах ЄС такі діти вважаються без супроводу і не можуть вільно переміщатися без законного представника", — зазначено в пояснювальній записці до документа.

Норма Цивільного кодексу, що дає змогу 16-ти річним дітям самим виїжджати з України, не співвідноситься з обсягом цивільних прав, обов'язків і відповідальності для осіб цього віку, зазначає в бесіді з Фокусом головний автор законопроєкту, нардеп від "Слуги народу" Тетяна Скрипка .

"Норма не співвідноситься з міжнародним законодавством, призводить до ускладнень і непорозумінь. Фіксуються випадки, коли українські діти, які виїхали самі за кордон до 18 років, передаються під опіку іноземцям або потрапляють до інституційних установ. Я вже не кажу про ризики торгівлі людьми, незаконного використання дитячої праці, викрадень та інше", — сказала політик.

На її думку, законопроєкт має зменшити випадки недбалого виконання батьківських обов'язків та можливих протиправних посягань на їхні права і свободи з боку іноземців.

Спроба "всіх закрити в країні"?

Омбудсмен із прав дітей, сім'ї, молоді та спорту Ірина Суслова в червні цього року заявляла про 240 випадків вилучення дітей із сімей українських біженців соціальними службами європейських країн.

"Можуть бути історії, коли мати залишилася працювати в Україні, а в евакуацію відправила бабусю з онукою. У бабусі не було довіреності на представлення інтересів дитини, за європейським законодавством вона не могла бути родичкою дівчинки. Соціальні служби можуть задіяти поліцію і вилучити дитину із сім'ї", — зазначала омбудсмен.

Юрист громадської організації "Батьки SOS" Роман Бондаренко виступає проти законопроєкту №9480. Влада має створювати умови, щоб люди не виїжджали з України, поділився він думкою з Фокусом.

"Забороняти можна, але українці завжди знайдуть способи виїхати. Це очевидно, до чого все йде — скоро всіх закриють у країні", — коментує юрист.

Інший момент полягає у взятті українських чоловіків на військовий облік. У 17 років допризовникам потрібно прибути до військкоматів і отримати приписне свідоцтво. Як каже Бондаренко, наявність приписного не важлива для прикордонників, це не вплине на виїзд за кордон 17-річних підлітків.

Випадки примусового вилучення дітей у біженців з України, за словами Бондаренка, можливі, якщо діти голодують або не забезпечені предметами першої необхідності.

За що можуть забрати дітей у Німеччині та Італії?

Директор Центру захисту дітей "Наші діти" Наталя Луценко в бесіді з Фокусом зазначає, що їй невідомі випадки вилучення дітей соцслужбами через відсутність необхідних документів.

"У Німеччині та Італії можуть забрати дітей за неналежне ставлення до них. Батьки п'ють, кричать на них або не догодовують. Цих дітей поміщають у німецькі та італійські сім'ї", — пояснила вона.

Луценко навела кілька прикладів. Дівчинка 11 років виїхала з Гостомеля до Польщі з матір'ю на початку повномасштабного вторгнення, далі вони поїхали до Німеччини. Мати зловживала спиртними напоями і соцслужби забрали в неї доньку. Зараз дівчинка живе в німецькій родині. Батько, який залишився в Гостомелі, не позбавлений батьківських прав, він звернувся до суду з прав дітей із клопотанням про повернення дитини.

"Чим закінчиться історія і коли повернуть дівчинку, не знаю. Їй призначили законного опікуна. У Німеччині та Італії прописано в законодавстві, щоб діти жили із законним представником. У Польщі цієї практики немає, українські діти можуть жити і з вихователями дитячих садків з України", — розповіла директорка Центру.

Українські діти, які живуть у ЄС, ходять до шкіл і відвідують мовні курси, підсумувала вона.

Нагадаємо, що на початку серпня оперативники Держприкордонслужби України викрили злочинне угруповання, яке займалося торгівлею новонародженими дітьми. Затримані вимагали за немовля від 50 до 70 тисяч євро.

Фокус також писав про затримання в червні чоловіка на Закарпатті, який пропонував переселенці купити її дитину за 25 тисяч доларів. У планах у зловмисника було вивезення дитини за кордон для продажу на органи.