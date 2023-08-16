"Країна забуде, роботу не знайти": чого бояться ветерани війни

Днями розлетілася тривожна новина: "72% ветеранів бояться, що Україна забуде їх після закінчення війни". Але після ретельного вивчення цих даних з'ясувалося, що лише 10% воїнів чітко висловили свої побоювання щодо життя після фронту. Фокус дізнався як ветеранам допоможуть адаптуватися після війни.

Результати опитування Gradus Research, у якому взяли участь військові, які дістали поранення під час бойових дій, багато хто зрозумів неправильно. Згідно з даними, 33% опитаних воїнів висловили побоювання з приводу життя після війни, при цьому лише 10% — твердо заявили про свої страхи. А вже 72% з них вважають, що держава забуде їх після війни, ще половина — переживають, що не зможуть знайти роботу і звикнути до мирних реалій.

Як би там не було, але жоден український воїн не повинен боятися повертатися до життя після війни.

Фокус попросив гендиректорку Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства з питань ветеранів України Світлану Березіну розповісти, що держава може запропонувати захисникам, щоб вони почувалися впевнено після завершення війни та змогли повернутися до мирного життя.

Допоможуть із роботою

У серпні нинішнього року в чотирьох містах України відкрили кілька ветеранських центрів, які надають допомогу захисникам у пошуку роботи та підвищенні кваліфікації. Такі установи з'явилися у Львові, Вінниці, Дніпрі, а також Миколаєві. Вони працюють на базі вищих навчальних закладів.

"У нас уже чотири центри ветеранського, одне із завдань яких — сприяння у працевлаштуванні наших захисників, зокрема за запитом локального ринку праці. Ми вже порушували ці питання з Федерацією роботодавців України, Міжнародною організацією праці, і в короткостроковій перспективі плануємо, що роботодавці в регіонах формуватимуть запит на вакансії, а в центрах ветеранського розвитку готуватимуться навчальні програми для ветеранів, зокрема й програми підвищення кваліфікації", — розповіла Фокусу Світлана Березіна.

Крім цього, з 1 липня у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях запустили пілотний проект — інститут помічника ветерана . Його учасники після проходження тренінгу представлятимуть інтереси тих, хто воював, допомагатимуть їм з отриманням психологічної допомоги, а також інформуватимуть про різні пільги та можливості для ветеранів.

Опитування показало, що 33 % ветеранів переживають про те, що на них чекає після війни Фото: Скриншот

Найсильніший страх ветеранів полягає в тому, що держава може не подбати про них після завершення війни Фото: gradus.app

"Ми вивчали український попит і досвід інших країн щодо такого інструменту як індивідуальний супровід ветеранів під час повернення до мирного життя. Так народився проєкт інституту помічника ветерана. У пілотному проєкті ми планували підготувати 400 помічників ветерана. Заявки подали вже 370 кандидатів. Однак, після того як у липні ми запустили проєкт, до нас вирішили приєднатися ще п'ять областей: Київська, Харківська, Полтавська, Сумська, Закарпатська області, а також місто Київ. Тож кількість помічників з урахуванням пілотного періоду до кінця 2023 року зросла до 550 осіб", — зазначила Березіна.

За її словами, помічники матимуть планшети з необхідною інформацією про їхніх підопічних у громаді ветеранів. Вони спілкуватимуться з ними онлайн, телефоном або під час особистої зустрічі, консультуючи їх із питань, пов'язаних із потребами захисників.

На початку 2024 року проєкт планують масштабувати в межах країни, підготувавши 15 тисяч помічників на 1,5 мільйона ветеранів. Тобто один консультант на 100 захисників. Роботу помічників оплачуватимуть із держбюджету.

"Ми закладаємо на 2024 рік понад 5 млрд гривень на оплату роботи помічників ветеранів. Готуємося, щоб наші герої отримали всі можливості для успішної інтеграції в громадянське життя, суспільство, громаду, родину. Ми їм вдячні, і докладемо всіх зусиль, щоб гідно їх зустріти", — додала Березіна.

Фокус писав, що у квітні Мінекономіки анонсували новий вид грантової допомоги, яку можуть отримати ветерани війни з РФ і члени їхніх сімей. Кошти передбачені для підтримки бізнесу.